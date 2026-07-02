القومي للترجمة يحتفي بالإسكندرية في لغات العالم

في إطار فعاليات الدورة الحادية والعشرين لمعرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب، وتحت رعاية الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، ينظم المركز القومي للترجمة، وبالتعاون مع مكتبة الإسكندرية، ندوة ثقافية بعنوان "الإسكندرية في لغات العالم"، وذلك في إطار توجهات وزارة الثقافة نحو مدّ جسور المعرفة إلى مختلف المحافظات، وتعزيز الحراك الثقافي خارج نطاق العاصمة، يوم الثلاثاء الموافق ٧ يوليو، في تمام الساعة الثانية ظهرًا، بالمسرح الصغير بمركز المؤتمرات بمكتبة الإسكندرية.

وتأتي الندوة احتفاءً بمدينة لم تكن يومًا مجرد بقعة على ساحل البحر المتوسط، بل كانت ولا تزال ملتقى للحضارات، وجسرًا تعبر عليه الأفكار والثقافات، وفضاءً ألهم الكُتّاب والمبدعين في مختلف أنحاء العالم، حتى غدت حاضرةً في عشرات اللغات والآداب، شاهدةً على تاريخ إنساني لا ينقطع.

ويدير الندوة الدكتور أحمد زايد، بمشاركة الدكتور محمد نصر الجبالي، رئيس المركز القومي للترجمة، والدكتور حسين محمود، والدكتورة نهاد منصور، حيث يتناول المشاركون صورة الإسكندرية في الآداب العالمية، وكيف أسهمت الترجمة في نقل ملامحها الثقافية والإنسانية عبر اللغات، لتظل مدينةً تتجدد في الذاكرة كلما انتقلت من لغة إلى أخرى.