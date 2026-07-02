سمير فرج: إيران كشفت بنود الاتفاق مع أمريكا لتهدئة شعبها.. و300 مليار دولار لإعادة الإعمار أبرز البنود

قال اللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، إن إيران سارعت إلى نشر بنود الاتفاق مع الولايات المتحدة بهدف طمأنة الداخل الإيراني واحتواء الضغوط الاقتصادية التي يعاني منها المواطنون، مؤكدًا أن الحرب الحالية ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي ورفعت أسعار الطاقة والأسمدة.

وأوضح فرج، خلال تصريحات فلي برنامج الحياة اليوم، أن الاتفاق يتضمن 14 بندًا، أبرزها وقف دائم لإطلاق النار، واحترام سيادة الدول، والدخول في مفاوضات للوصول إلى اتفاق نهائي خلال شهرين، إلى جانب رفع الحصار والقيود تدريجيًا عن إيران.

وأضاف أن من أبرز البنود أيضًا إنشاء خطة أمريكية لإعادة إعمار إيران بقيمة 300 مليار دولار، ورفع العقوبات الأمريكية تدريجيًا، واستئناف صادرات النفط الإيرانية، فضلًا عن معالجة ملف تخصيب اليورانيوم من خلال اتفاق مشترك، وتعهد إيران بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي.

وأشار اللواء سمير فرج إلى أن نشر طهران لبنود الاتفاق قبل الجانب الأمريكي يعكس رغبتها في إرسال رسالة للشعب الإيراني بأن المرحلة المقبلة ستشهد انفراجة اقتصادية وتحسنًا في الأوضاع المعيشية، في ظل توقعات بزيادة صادرات النفط الإيرانية بعد تخفيف العقوبات.