التموين توضح آليات تنقية بطاقات الدعم ومعايير الاستبعاد

أكد أحمد كمال، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين، أن عملية مراجعة وتنقية بطاقات التموين من غير المستحقين للدعم مستمرة منذ عام 2019 وحتى الآن، ضمن خطة تهدف إلى توجيه الدعم لمستحقيه الفعليين.

وقال أحمد كمال، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي مصطفى بكري، أنعملية التنقية تعتمد على عدد من المعايير، من بينها استبعاد أصحاب الدخول المرتفعة، وأصحاب الأنشطة التجارية أو الشركات، وكذلك الأسر التي يلتحق أبناؤها بمدارس دولية، بالإضافة إلى من يمتلكون مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية تتجاوز 10 أفدنة أو ممتلكات مرتفعة القيمة.

وتابع أن هناك حالات أخرى يتم مراجعتها مثل المسافرين لفترات طويلة خارج البلاد، وحالات الوفاة، وكذلك البطاقات التي يتوقف استخدامها للصرف لمدة 6 أشهر، حيث يتم التحقق من وضعها قبل اتخاذ أي قرار نهائي بشأنها.

مكاتب التموين المختصة

وأشار إلى أن الوزارة أتاحت آلية للتظلم وتحديث البيانات من خلال بوابة مصر الرقمية، حيث يمكن للمواطنين تقديم طلبات تحديث استمارة الدعم وإرفاق المستندات الرسمية التي تثبت الدخل أو الملكية، ثم التوجه إلى مكاتب التموين المختصة لاستكمال الإجراءات ومراجعة البيانات.

