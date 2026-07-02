زلزال سياسي في الأردن .. تضارب المصالح يطيح بوزير العمل من الحكومة

كشف مصد حكومي يوم الخميس بأن رئيس الوزراء الأردني جعفر حسان، طالب وزير العمل خالد البكار بالاستقالة لتضارب مصالح بعد أن علم بعطاءات حكومية تم التقدم لها من قبل نجل الوزير البكار وأحيل أحدها كعطاء فيما لم تتم إحالة الأخرى.

وأوضح المصدر لقناة "المملكة" الأردنية أن "حسان" أوعز بوقف هذه العطاءات وفق الآليات التي تحددها الأنظمة والقوانين وأصوليا وبموجب أحكام القانون وقد تم ذلك ضمن الأصول القانونية، وذلك بسبب تعارض ذلك مع مدونة السلوك التي يوقع عليها الوزراء عندما يتسلمون مهام عملهم.

وأشار المصدر أن رئيس الوزراء الأردني، طلب من البكار تقديم استقالته، وذلك أثناء تواجد حسّان في الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن الاستقالة قُدمت إلى رئيس الوزراء بالوكالة، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي.

وقرر حسان، تكليف وزير النقل نضال القطامين بإدارة أعمال وزارة العمل، خلفاً لخالد البكار، الذي طُلب منه تقديم استقالته.