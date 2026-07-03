أمير هشام: عبد الحفيظ لديه قناعة بعودة عبد القادر إلى الأهلي

أكد الإعلامي أمير هشام، أن النادي الأهلي لازال يفاضل بين أحمد عبدالقادر لاعب الكرمة العراقي، وإبراهيم عادل لاعب نورشيلاند الدنماركي لتدعيم مركز الجناح الأيسر في الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال هشام عبر برنامجه مودرن سبورتس على قناة modern mti الفضائية: سيد عبدالحفيظ عضو مجلس الإدارة والمشرف على الكرة لديه قناعة بعودة أحمد عبدالقادر، وربما كفة اللاعب تزيد عن إبراهيم عادل.

وأضاف: البعض داخل النادي الأهلي يُرجح كفة عبدالقادر، خصوصًا أن إبراهيم عادل لم يظهر بشكل جيد مع منتخب مصر وفنيًا ليس إيجابيًا وأهدافه وفاعليته غير جيدة.

وزاد: النسبة بين ضم إبراهيم عادل وأحمد عبدالقادر 50/50 حتى الآن.

وأكمل: لو الأهلي حسم صفقة علي علوان ربما يصرف النظر عن الاتجاه نحو ضم عبدالقادر أو إبراهيم عادل.

وأتم: الأهلي حتى الآن ليس متحمس بنسبة كبيرة لإتمام صفقة علوان من السيلية القطري.