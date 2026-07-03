محافظ قنا يوجه برفع استعدادات مراكز الشباب لمشاهدة مباراة مصر بكأس العالم

وجه اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، برفع درجة الاستعداد بجميع منشآت مديرية الشباب والرياضة والأماكن التي تم تخصيصها لعرض مباراة المنتخب المصري بكأس العالم 2026، لاستقبال الجماهير مساء اليوم الجمعة، أمام منتخب أستراليا في دور الـ 32.

وأوضح محافظ قنا، بأنه تم تخصيص 13 شاشة عملاقة بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة، لاستقبال الجماهير القنائية بشكل مجاني، في إطار حرص المحافظة على تعزيز المشاركة المجتمعية، بما يضمن توفير الأجواء المناسبة لمشاهدة المباراة في إطار من التنظيم والسلامة.

وأكد الببلاوي، أنه تم التنسيق مع كافة الجهات المعنية، والتأكد من توافر جميع التجهيزات اللازمة لاستقبال المواطنين، وتوفير كافة سبل الراحة والأمان للجمهور بالمجان، مع الالتزام بكافة الضوابط والإجراءات التنظيمية، متمنيًا دوام التوفيق والسداد للمنتخب الوطني.



وضمت الأماكن المتاحة التالي:

مدينة قنا: نادي الشبان المسلمين، مركز شباب سيدي

عبدالرحيم، نادي الفتيات "سيدات وفتيات فقط"

الوقف: مركز شباب المراشدة

فرشوط: مركز شباب فرشوط

قوص: ملعب السلة في الميدان

قفط: نادي قفط الرياضي

نجع حمادي: قصر الثقافة المسرح الصيفي

نقادة: مركز شباب الخطارة ونادي نقادة الرياضي

أبوتشت: مركز شباب العمرة والقاعة الفرعونية

دشنا: استاد دشنا الرياضي









