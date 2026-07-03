فيديو متداول يحذر من عدم وجود سور على أحد كباري كورنيش المعادي.. ومطالبات بسرعة المعاينة

تداول مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر جزء من كوبري كورنيش المعادي بالقرب من منطقة المنيل، بدون حواجز حماية.

وأثار الفيديو حالة من الجدل بين المتابعين، حيث عبر عدد منهم عن تخوفهم من احتمالية تعرض المارة، خاصة الأطفال وكبار السن، لخطر السقوط في حال صحة ما ورد بالفيديو، مطالبين الجهات المختصة بسرعة فحص الموقع والتأكد من إجراءات السلامة.

ومن خلال اللقطات المتداولة، يظهر الممر فوق النيل خلال ساعات الليل، إلا أنه لا يمكن الجزم بموقعه أو التحقق من صحة الادعاء اعتمادا على الفيديو وحده، كما لم يصدر حتى الآن بيان رسمي يؤكد أو ينفي الواقعة.

ويطالب مواطنون بضرورة التحقق من صحه الفيديو ، حفاظا على سلامة المواطنين ومنع وقوع حوادث محتملة.