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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

450 عارضًا و27 ألف أسرة منتجة.. «ديارنا» بالساحل الشمالي يروّج للحرف المصرية ويفتح أسواقًا جديدة للأسر المنتجة

ديارنا
ديارنا
محمد البدوي

تواصل الدولة جهودها لدعم الحرف اليدوية وتمكين الأسر المنتجة اقتصاديًا، عبر توفير منصات تسويقية تسهم في الترويج للمنتجات المصرية وفتح آفاق جديدة أمام أصحاب المشروعات الصغيرة.

القومي للمرأة يشارك بجناح لمنتجات السيدات في معرض ديارنا

معرض ديارنا

 ويأتي معرض «ديارنا» في مقدمة هذه المبادرات، باعتباره أحد أكبر المعارض المتخصصة في عرض منتجات الأسر المنتجة والحرف التراثية، حيث يجمع تحت سقف واحد مئات العارضين من مختلف المحافظات، ويتيح لهم الوصول إلى شرائح جديدة من المستهلكين. كما يعكس المعرض ثراء التراث المصري وتنوع الصناعات اليدوية التي تمثل جزءًا مهمًا من الهوية الثقافية والاقتصادية للدولة.

وأكد رامي عباس، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للمراسم والمعارض، أن النسخة الصيفية من معرض «ديارنا» تمثل خطوة جديدة ضمن استراتيجية وزارة التضامن الاجتماعي لدعم الحرفيين والأسر المنتجة من خلال توفير منافذ تسويقية متنوعة والوصول إلى شرائح جديدة من المستهلكين.

القومي للمرأة يشارك في معرض ديارنا تحت شعار «مصر بتتكلم حرفي»

وأوضح عباس، خلال مداخلة ببرنامج «هذا الصباح» على قناة «إكسترا نيوز»، أن المعرض يقام هذا العام في منطقة مارينا 4 بالساحل الشمالي على مساحة تبلغ نحو 2000 متر مربع، ويضم 450 عارضًا من مختلف محافظات الجمهورية، يمثلون ما يقرب من 27 ألف أسرة منتجة.

تعزيز دمج مختلف الفئات في الأنشطة

وأشار إلى أن المعرض يشهد مشاركة واسعة لعدد من الجهات الحكومية والجمعيات الأهلية، إلى جانب مشاركة ذوي الإعاقة، في إطار حرص الوزارة على تعزيز دمج مختلف الفئات في الأنشطة الاقتصادية وتوفير فرص حقيقية لتسويق منتجاتهم.

وأضاف أن المعرض يقدم باقة متنوعة من المنتجات التي تعكس ثراء وتنوع الحرف المصرية، وتشمل المفروشات والملابس والمنسوجات والسجاد ومنتجات الخوص والمشغولات النحاسية وغيرها من الصناعات التي تعتمد على المهارة اليدوية وتحمل الطابع التراثي المصري.

تصميمات الأجنحة وطرق العرض

وأكد مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي أن معرض «ديارنا» يشهد تطويرًا مستمرًا في كل دورة، سواء على مستوى تصميمات الأجنحة وطرق العرض أو تنوع المنتجات المقدمة، موضحًا أن هذه التطويرات تأتي استجابة لآراء الزوار والعارضين، بما يسهم في تحسين تجربة المشاركة وتعزيز فرص تسويق المنتجات اليدوية والتراثية ودعم استدامة مشروعات الأسر المنتجة في مختلف أنحاء الجمهورية.

الحرف اليدوية دعم الحرف اليدوية الأسر المنتجة ديارنا معرض ديارنا

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