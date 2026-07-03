حسين فهمي: فخور بإعادة عرض موعد على العشاء.. والشباب أعادوا اكتشاف شخصية عزت| خاص

أعرب النجم الكبير حسين فهمي عن سعادته وفخره بإعادة عرض فيلم «موعد على العشاء» في السينما، مؤكدًا أن التفاعل الكبير الذي أبداه الجمهور، وخاصة فئة الشباب، مع الفيلم يعكس القيمة الفنية الخالدة للأعمال السينمائية الكلاسيكية.



وقال حسين فهمي في تصريح خاص إن الإقبال اللافت من الأجيال الجديدة على مشاهدة الفيلم من جديد يمثل مؤشرًا مهمًا على قدرة السينما الجيدة على تجاوز الزمن، والبقاء حاضرة في وجدان الجمهور مهما تعاقبت السنوات.



وتحدث فهمي عن شخصية «عزت» التي قدمها في الفيلم، مؤكدًا أنه تعامل معها بمنتهى الحساسية، وسعى إلى فهم أبعادها النفسية والإنسانية، مضيفًا: «أحببت شخصية عزت وتفهمت دوافعها بالكامل، فهو شخص كان يؤمن بما يفعله، ولذلك حرصت على تقديمه بصدق بعيدًا عن الأحكام المسبقة.»



وأضاف أن مرحلة التحضير للشخصية كانت مكثفة، وشهدت جلسات عمل متواصلة مع المخرج الراحل محمد خان، حتى الوصول إلى تصور كامل للشخصية قبل انطلاق التصوير، مشيرًا إلى أن جميع التفاصيل كانت محسومة ومتفقًا عليها مسبقًا.



وأكد حسين فهمي أن تصوير الفيلم جرى وفق الرؤية التي تم الاتفاق عليها منذ البداية، دون إجراء أي تعديلات على السيناريو أثناء التصوير، وهو ما أسهم في خروج العمل بالصورة الفنية التي حققت نجاحًا كبيرًا، وجعلته واحدًا من أبرز كلاسيكيات السينما المصرية.