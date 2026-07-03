وزير الخارجية يبحث توسيع الشراكات الأكاديمية مع أفريقيا وتعزيز حضور مصر في شبكات الابتكار العالمية

يشهد التحرك الدبلوماسي المصري اهتمامًا متزايدًا بتعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي مع الدول الأفريقية، حيث يبحث وزير الخارجية سبل توسيع الشراكات في مجالات التعليم العالي والابتكار، بما يدعم مكانة مصر كمركز إقليمي للمعرفة ونقل التكنولوجيا.

يناقش اللقاء آليات إطلاق مشروعات بحثية مشتركة، وتبادل الخبرات، وبناء القدرات، إلى جانب دراسة إنشاء مراكز بحثية وتكنولوجية مشتركة، مع تركيز خاص على دول حوض النيل وعدد من الدول الأفريقية، في إطار توجه يستهدف تعميق الحضور المصري بالقارة عبر أدوات القوة الناعمة، وفي مقدمتها التعليم والبحث العلمي.

يتناول الاجتماع كذلك فرص التعاون مع عدد من الدول، من بينها جنوب أفريقيا ونيجيريا وكينيا وليبيا، ضمن رؤية أوسع لبناء شراكات مستدامة في مجالات الابتكار وإدارة التكنولوجيا، وفتح قنوات تواصل مع مؤسسات أكاديمية وبحثية دولية، بما يعزز تبادل الباحثين وتطوير البرامج المشتركة.

ويأتي اللقاء في سياق توجه مصري لربط الدبلوماسية بالعلم والتكنولوجيا وتعزيز الحضور في شبكات المعرفة العالمية، وذلك في إطار التعاون القائم مع جامعة النيل، برئاسة الدكتور طارق خليل، دعمًا لمسار الشراكات الأكاديمية والتكنولوجية مع أفريقيا.