قافلة دعوية للواعظات بشمال سيناء لتعزيز الفكر الوسطي وتصحيح المفاهيم داخل الأسرة

أعلن مدير مديرية الأوقاف بشمال سيناء الشيخ محمود مرزوق تنظيم قافلة دعوية كبرى للواعظات بالمساجد الكبرى بمدينة العريش، اليوم الجمعة، ضمن فعاليات مبادرة وزارة الأوقاف «صحح مفاهيمك»، برعاية وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري، بهدف نشر الفكر الوسطي وترسيخ القيم الإيجابية داخل المجتمع السيناوي.

وقال مرزوق إن القافلة تستهدف تعزيز الوعي الديني والمجتمعي من خلال التركيز على ترسيخ منظومة الأخلاق، ونشر قيم التسامح والكلمة الطيبة، والتحذير من الغضب والسلوكيات الدخيلة، إلى جانب معالجة المشكلات السلوكية داخل الأسرة، وبناء وعي ديني رشيد لدى النساء والأطفال.

وأكد أن هذه القوافل تمثل نقلة نوعية في العمل الدعوي بالمحافظة، مشيراً إلى أن دور الواعظات لا يقل أهمية عن دور الأئمة، لما يقمن به من دور مؤثر في ملامسة قضايا الأسرة والطفل، وتصحيح المفاهيم من داخل النسيج الاجتماعي، والتعامل المباشر مع القضايا التي تهم المرأة والأسرة.

وأوضح أن تنظيم هذه القوافل يأتي في إطار جهود وزارة الأوقاف لتوسيع نطاق المبادرات التوعوية، وتعزيز الخطاب الديني المعتدل، وترسيخ القيم الإيجابية بما يسهم في دعم الاستقرار المجتمعي وبناء الوعي.