قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كل الناس بتقول يا رب.. شوبير يوجه رسالة دعم لمنتخب مصر أمام أستراليا
إصابات واعتقالات خلال تصدي فلسطينيين لهجوم مستوطنين في محيط الخان الأحمر شرق القدس
إعلامي: حسام حسن لا يبحث عن الأعذار.. وأستراليا تعتبرنا الاختبار الحقيقي
سواء بالبيع أو الشراء .. تحذير هام من الإسكان بشأن التعاملات العقارية
شاهد| منتخب مصر يتحرك إلى ملعب دالاس ستاديوم لمواجهة أستراليا في كأس العالم
قناة مجانية تنقل مباراة مصر وأستراليا في كأس العالم.. اعرف التردد
رئيس ليتوانيا: فشل دول الناتو في زيادة الإنفاق الدفاعي يهدد وحدة الحلف
أبو بكر القربي: الرهان على الحل العسكري عرقل التوصل لاتفاق في مفاوضات الكويت
فتح استاد الإسكندرية و22 مركز شباب للجماهير لمتابعة مباراة مصر وأستراليا
أبو بكر القربي: الخلاف على ترتيب المسارين العسكري والسياسي عطّل مفاوضات الكويت
مصر وأستراليا .. تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة لمشاهدة المباراة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

قافلة دعوية للواعظات بشمال سيناء لتعزيز الفكر الوسطي وتصحيح المفاهيم داخل الأسرة

مدير مديرية الأوقاف بشمال سيناء
مدير مديرية الأوقاف بشمال سيناء
أ ش أ

أعلن مدير مديرية الأوقاف بشمال سيناء الشيخ محمود مرزوق تنظيم قافلة دعوية كبرى للواعظات بالمساجد الكبرى بمدينة العريش، اليوم الجمعة، ضمن فعاليات مبادرة وزارة الأوقاف «صحح مفاهيمك»، برعاية وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري، بهدف نشر الفكر الوسطي وترسيخ القيم الإيجابية داخل المجتمع السيناوي.

وقال مرزوق إن القافلة تستهدف تعزيز الوعي الديني والمجتمعي من خلال التركيز على ترسيخ منظومة الأخلاق، ونشر قيم التسامح والكلمة الطيبة، والتحذير من الغضب والسلوكيات الدخيلة، إلى جانب معالجة المشكلات السلوكية داخل الأسرة، وبناء وعي ديني رشيد لدى النساء والأطفال.

وأكد أن هذه القوافل تمثل نقلة نوعية في العمل الدعوي بالمحافظة، مشيراً إلى أن دور الواعظات لا يقل أهمية عن دور الأئمة، لما يقمن به من دور مؤثر في ملامسة قضايا الأسرة والطفل، وتصحيح المفاهيم من داخل النسيج الاجتماعي، والتعامل المباشر مع القضايا التي تهم المرأة والأسرة.

وأوضح أن تنظيم هذه القوافل يأتي في إطار جهود وزارة الأوقاف لتوسيع نطاق المبادرات التوعوية، وتعزيز الخطاب الديني المعتدل، وترسيخ القيم الإيجابية بما يسهم في دعم الاستقرار المجتمعي وبناء الوعي.

شمال سيناء وزارة الأوقاف الوعي الديني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب مصر

بي إن سبورت حسمت الأمر.. هل تذاع مباراة مصر وأستراليا على القناة المفتوحة؟

سعر الجنيه الذهب

زاد 2200 جنيه| قفزة غير متوقعة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

سعر الذهب

تفاصيل أشهر عيار ذهب اليوم في الصاغة

منتخب مصر

هل تذاع مباراة مصر وأستراليا مجانا؟.. القنوات الناقلة لمواجهة الفراعنة في كأس العالم 2026

مباراة مصر وأستراليا

قناة مجانية لمشاهدة مباراة مصر وأستراليا بث مباشر في كأس العالم.. اضبط التردد الآن

العدادات الكودية

تطورات جديدة بشأن أزمة العدادات الكودية.. مفاجأة للمواطنين

مباراة مصر وأستراليا

نزل الترددات الآن.. القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر وأستراليا في كأس العالم 2026

منتخب مصر

تردد القنوات المفتوحة لإذاعة مباراة منتخب مصر وأستراليا في كأس العالم

ترشيحاتنا

الإمارات وبريطانيا

الإمارات وبريطانيا تبحثان تعزيز التعاون العسكري وتنسيق العمل بين القوات المسلحة

نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين

العراق يؤكد أهمية ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز وتعزيز الحوار لمعالجة الأزمات الإقليمية

وزير الخارجية

وزير الخارجية يبحث توسيع الشراكات الأكاديمية مع أفريقيا وتعزيز حضور مصر في شبكات الابتكار العالمية

بالصور

7 حيل فعالة لتثبيت العطر في الصيف.. خطوات بسيطة تمنحك رائحة تدوم طوال اليوم

خطوات بسيطة لتثبيت العطر في فصل الصيف
خطوات بسيطة لتثبيت العطر في فصل الصيف
خطوات بسيطة لتثبيت العطر في فصل الصيف

طب الزقازيق تستقبل وفدا من 7 دول لتعزيز التعاون الأكاديمي وتبادل الخبرات

طب الزقازيق
طب الزقازيق
طب الزقازيق

تعاون استراتيجي بين مستشفيات جامعة الزقازيق وجامعة الابتكار لتأهيل كوادر الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي

جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق

مي سليم تثير ضجة بإطلالة صيفية جريئة

مي سليم
مي سليم
مي سليم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: انخفاض أسعار النفط مستهدف لحماية اقتصاد دول بعينها من الإفلاس !

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 30 يونيو .. إرادة شعب

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: أنتى أصلا فاهمة كورة!

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: تفاهم أمريكا إيران.. أوقف الحرب ومدد الأزمات!

المزيد