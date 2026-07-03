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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

معلومات الوزراء ينشر فيديو يوثق مسيرة الدولة من بيان 3 يوليو حتى الجمهورية الجديدة

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء
مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء
أ ش أ

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء مقطعا مصورا وثائقيا جديدا (فيديو) جديدة بعنوان «من بيان 3 يوليو.. إلى مسارات الجمهورية الجديدة»، يستعرض التحولات التي شهدتها الدولة المصرية منذ بيان 3 يوليو 2013، وما أعقبه من مسيرة ممتدة لاستعادة مؤسسات الدولة وترسيخ الأمن والاستقرار، وصولًا إلى إطلاق الجمهورية الجديدة.

وتناول "الفيديو" أبرز محطات البناء والتنمية التي شهدتها مصر خلال السنوات الماضية، من تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز جهود الإصلاح الاقتصادي، إلى التوسع في مشروعات التنمية بمختلف المحافظات، بما يعكس رؤية الدولة لبناء مستقبل أكثر استدامة وشمولًا.

ووثق كيف تحولت الإرادة الوطنية إلى مسارات عمل وإنجاز على أرض الواقع، من خلال استعراض أهم المشروعات والبرامج التي أسهمت في إعادة بناء الدولة وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات، في إطار رؤية تنموية متكاملة تستهدف تحسين جودة الحياة للمواطنين وترسيخ أسس التنمية المستدامة.

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار مجلس الوزراء محطات البناء والتنمية مصر

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