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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بخدمات مالية رقمية متكاملة.. البريد المصري يطلق النسخة الجديدة من تطبيق Easy Pay

بريد
بريد
أحمد عبد القوى

أطلق البريد المصري النسخة الجديدة من تطبيق "Easy Pay"، بالتعاون مع شركة "e finance" في خطوة تمثل نقلة نوعية في تقديم الخدمات المالية؛ إذ يتيح التطبيق للعملاء باقة متكاملة من الخدمات المالية الإلكترونية عبر تطبيق واحد، بالاعتماد على أحدث التقنيات الرقمية، بما يعزز جهود الدولة في تحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي.

أكدت الأستاذة داليا الباز، رئيس مجلس إدارة البريد المصري، أن إطلاق النسخة الجديدة من تطبيق "Easy Pay" يأتي في إطار الخطة الإستراتيجية التي ينفذها البريد المصري لتعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي، وتوفير حلول مالية مبتكرة تلبي احتياجات العملاء، من خلال تقديم خدمات مالية رقمية متكاملة تواكب أحدث الحلول التكنولوجية.

وأوضحت الباز، أن النسخة الجديدة من تطبيق "Easy Pay" شهدت تطويرًا شاملًا في تجربة الاستخدام والخصائص الفنية، بما يجعل التطبيق أكثر سرعة وكفاءة، ويوفر للعملاء باقة متكاملة من الخدمات المالية الرقمية بكل سهولة ويسر، بما يتوافق مع أحدث معايير التكنولوجيا والأمن السيبراني، لضمان حماية بيانات العملاء وسرية معاملاتهم المالية.

وأشارت الأستاذة داليا الباز، رئيس مجلس إدارة البريد المصري، إلى أن تطبيق "Easy Pay" يقدم باقة متكاملة من الخدمات المالية الرقمية؛إذ يتيح للعملاء التسجيل بسهولة باستخدام أي بطاقة صادرة عن البريد المصري، سواء بطاقات "Visa" أو بطاقات "ميزة"، مع إمكانية إضافة أكثر من بطاقة على الحساب نفسه أو إلغاء ربط أي بطاقة في أي وقت، بما يمنح العملاء مرونة أكبر في إدارة حساباتهم وبطاقاتهم عبر التطبيق، بما يوفر وسيلة أكثر سهولة ومرونة لتغذية البطاقات، ويدعم التوسع في استخدام وسائل الدفع الإلكتروني بين مختلف فئات المجتمع، موضحًة أن التطبيق يوفر منظومة متكاملة لخدمات التحويلات المالية، حيث يمكن العملاء من إجراء التحويلات بين حساباتهم، بالإضافة إلى التحويل إلى حسابات أو بطاقات عملاء آخرين داخل البريد المصري، بما يوفر حلولًا مالية سريعة وآمنة تلبي مختلف احتياجات المستخدمين.

وأضافت أن التطبيق يقدم كذلك مجموعة متكاملة من خدمات إدارة الحسابات، تشمل الاستعلام الفوري عن أرصدة الحسابات والبطاقات، والاطلاع على كشف الحساب، والإيقاف المؤقت للبطاقات في حالات الفقد أو السرقة، فضلًا عن إمكانية تغيير كلمة المرور، وتعديل الرقم التعريفي (PIN) الخاص بالتطبيق، وإلغاء التسجيل أو حذف المستخدم ذاتيًا، بما يمنح العملاء تحكمًا كاملًا في إدارة حساباتهم بصورة رقمية، كما يوفر التطبيق تنفيذ العديد من المدفوعات الإلكترونية، بما في ذلك سداد فواتير الكهرباء، والمصروفات الجامعية، ومدفوعات CNE، إلى جانب إرسال الحوالات المالية باستخدام الرقم القومي للمستفيد، مع إمكانية صرفها من أي مكتب بريد على مستوى الجمهورية، كما يتيح التطبيق شحن بطاقات "Easy Pay" نقدًا من خلال جميع مكاتب البريد، بما يوفر حلولًا مرنة وسهلة لإنجاز المعاملات المالية اليومية، مؤكدة أن النسخة الجديدة من تطبيق "Easy Pay" أصبحت متاحة للتحميل عبر متجري "App Store وGoogle Play"، بما يتيح للعملاء الاستفادة من جميع الخدمات الجديدة من خلال تجربة استخدام متطورة وآمنة تعكس التزام البريد المصري بالابتكار، وتقديم أفضل الخدمات المالية الرقمية للمواطنين.

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