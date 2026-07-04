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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

لتحدي الحر... طريقة عمل موهيتو مانجو في البيت أحلى من الكافيهات

موهيتو مانجو
موهيتو مانجو
هاجر هانئ

موهيتو مانجو من المشروبات المنعشة التي يمكنك تحضيرها في المنزل و تقديمها لضيوفك خلال أجواء الصيف الحر.

فقدمت الشيف ساندرا مكاري، على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل موهيتو مانجو، فيما يلي…

مقادير موهيتو مانجو


● 1 حبة مانجو مقشرة ومن غير بذر

● 2 حبة ليمون

● 10 ورق نعناع

● 2 ملعقة صغيرة عسل

● ماء فوارة

للوجه:
● شرائح مانجو
● ليمون شرائح
● مكعبات ثلج


طريقة تحضير موهيتو مانجو


توضع المكونات تدريجياً في الخلاط للحصول على الموهيتو المطلوب.
يوضع في كاسات و على الوجه شرائح ليمون , شرائح مانجا , مكعبات ثلج ثم يقدم.

موهيتو مانجو مقادير موهيتو مانجو طريقة تحضير موهيتو مانجو

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