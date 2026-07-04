لتحدي الحر... طريقة عمل موهيتو مانجو في البيت أحلى من الكافيهات

موهيتو مانجو من المشروبات المنعشة التي يمكنك تحضيرها في المنزل و تقديمها لضيوفك خلال أجواء الصيف الحر.

فقدمت الشيف ساندرا مكاري، على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل موهيتو مانجو، فيما يلي…

مقادير موهيتو مانجو



● 1 حبة مانجو مقشرة ومن غير بذر

● 2 حبة ليمون

● 10 ورق نعناع

● 2 ملعقة صغيرة عسل

● ماء فوارة

للوجه:

● شرائح مانجو

● ليمون شرائح

● مكعبات ثلج



طريقة تحضير موهيتو مانجو



توضع المكونات تدريجياً في الخلاط للحصول على الموهيتو المطلوب.

يوضع في كاسات و على الوجه شرائح ليمون , شرائح مانجا , مكعبات ثلج ثم يقدم.