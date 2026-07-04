لتحدي الحر... طريقة عمل موهيتو مانجو في البيت أحلى من الكافيهات

موهيتو مانجو من المشروبات المنعشة التي يمكنك تحضيرها في المنزل و تقديمها لضيوفك خلال أجواء الصيف الحر.
فقدمت الشيف ساندرا مكاري، على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل موهيتو مانجو، فيما يلي…
مقادير موهيتو مانجو
● 1 حبة مانجو مقشرة ومن غير بذر
● 2 حبة ليمون
● 10 ورق نعناع
● 2 ملعقة صغيرة عسل
● ماء فوارة
للوجه:
● شرائح مانجو
● ليمون شرائح
● مكعبات ثلج
طريقة تحضير موهيتو مانجو
توضع المكونات تدريجياً في الخلاط للحصول على الموهيتو المطلوب.
يوضع في كاسات و على الوجه شرائح ليمون , شرائح مانجا , مكعبات ثلج ثم يقدم.