رئيس بولندا: التحالف البولندي-الأمريكي يعد أحد دعائم الأمن لأوروبا

هنأ الرئيس البولندي كارول ناوروتسكي، الشعب الأمريكي بذكرى مرور 250 عاما على استقلال الولايات المتحدة، واصفا هذه الذكرى بأنها احتفال يليق بأمة "تركت أثرا لا يحمى في تاريخ النضال من أجل الحرية والديمقراطية".

وقال ناوروتسكي - في منشور عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي أورده (راديو بولندا) اليوم /السبت/ - إن التحالف البولندي-الأمريكي يعد أحد دعائم الأمن لأوروبا وحلف شمال الأطلسي بأكمله، معربا عن ثقته في أن التعاون الوثيق بين زعيمي البلدين سيعزز هذا التحالف.

كما أعرب الرئيس البولندي عن شكره لنظيره الأمريكي دونالد ترامب على موقفه الودي تجاه بولندا والجهد المشترك لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية تحتفل اليوم، الرابع من يوليو، بالذكرى الـ 250 لإعلان استقلالها عن بريطانيا العظمى.