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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تاريخ جديد يكتبه الفراعنة.. النائب سيد عبد الجليل يهنئ مصر بالتأهل لدور الـ16 بكأس العالم

النائب سيد عبد الجليل
النائب سيد عبد الجليل
الإسماعيلية انجي هيبة

تقدم النائب سيد عبد الجليل، عضو مجلس النواب، بخالص التهاني إلى الشعب المصري وأبطال المنتخب الوطني، بمناسبة الإنجاز التاريخي بالتأهل إلى دور الـ16 من بطولة كأس العالم، للمرة الأولى في تاريخ الكرة المصرية، مؤكدًا أن ما حققه الفراعنة يُعد مصدر فخر لكل المصريين والعرب.

وأكد النائب سيد عبد الجليل أن المنتخب الوطني قدم أداءً بطوليًا وروحًا قتالية عالية، عكست شخصية اللاعب المصري وقدرته على تحقيق الإنجازات في أكبر المحافل الرياضية، مشيرًا إلى أن هذا التأهل يمثل لحظة تاريخية ستظل محفورة في ذاكرة الأجيال.

وقال: "لقد أثبتم للعالم أن العزيمة المصرية لا تعرف المستحيل، وكتبتم بأقدامكم صفحة مضيئة في تاريخ الكرة العربية والأفريقية، وأدخلتم الفرحة إلى قلوب ملايين المصريين".

وأضاف أن هذا الإنجاز يعكس حجم الجهد المبذول من اللاعبين والجهاز الفني والإداري، متمنيًا استمرار مسيرة النجاح خلال الأدوار المقبلة، وتحقيق المزيد من النتائج المشرفة التي تليق باسم مصر.

واختتم النائب سيد عبد الجليل بيانه مؤكدًا أن مصر ستظل دائمًا في القمة بفضل سواعد أبنائها وإصرارهم على صناعة الإنجازات في مختلف المجالات، متمنيًا كل التوفيق لرجال المنتخب في استكمال مشوارهم المونديالي وإسعاد الجماهير المصرية.

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