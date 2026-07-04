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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بني سوبف: تطوير آليات تخصيص الاستثمارات العامة من خلال تطبيق معايير دقيقة

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

أثنى اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف،على منظومة العمل بالجهاز التنفيذي،وذلك بمناسبة فوز بني سويف في الدورة الحالية لمبادرة "حوافز تميز الأداء في إدارة الاستثمار العام على المستوى المحلي، مما يعكس الجهود الكبيرة التي تبذلها المحافظة في تطوير منظومة التخطيط والإدارة المحلية وفقًا لأحدث المعايير، وبما يتماشى مع توجهات الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأشار المحافظ إلى أن هذا الفوز الذي حققته المحافظة للعام الرابع على التوالي، ومن ثمّ حصولها على اعتماد إضافي يتم توجيهه لدعم مشروعات البنية التحتية بمراكز ومدن المحافظة، يعد دليلاً على استمرار الأداء المتميز لمحافظة بني سويف في تطوير آليات تخصيص الاستثمارات العامة وتحسين كفاءة وفاعلية الإنفاق المحلي، من خلال تطبيق معايير دقيقة تشمل التخطيط التشاركي، إعداد دراسات الجدوى، متابعة تنفيذ الخطط الاستثمارية،والشفافية، فضلًا عن تعزيز كفاءة الموارد الذاتية للمحافظة.

كما أعرب محافظ بني سويف عن تقديره لجهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بقيادة الدكتور أحمد رستم، مشيرًا إلى أن الحكومة، برئاسة معالي دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لا تألو جهدًا في تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة العمل على تحسين مستوى الخدمات ورفع جودة حياة المواطنين، فضلًا عن دعم منظومة التخطيط المحلي بما يحقق الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة.

وكان محافظ بني سويف اللواء عبد الله عبد العزيز، قد تلقى خطاباً من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تضمن الإشارة إلى إعلان فوز محافظة بني سويف في النتائج النهائية للمبادرة في الدورة الحالية 2025/2026، بجانب الإشادة بفريق العمل بالمحافظة المعني بالمبادرة على جهوده المبذولة في مجال التنسيق لاستيفاء المتطلبات ذات الصلة بمعايير وشروط المبادرة.

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