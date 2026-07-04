لوك صيفي .. دانا حمدان تستعرض جمالها عبر إنستجرام | شاهد

نشرت الفنانة دانا حمدان ، فيديو جديدًا لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة صيفية لافتة.

تفاصيل إطلالة دانا حمدان

وتألقت دانا حمدان، مرتديه فستانا طويلا وأنيقا باللون الاخضر الفاتح، ذا تصميم ناعم ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد دانا حمدان، في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار احمر الشفاه باللون الوردي الناعم ليبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت دانا حمدان، تسريحة ذيل الحصان لشعرها الأسود، ووضعت اكسسورات للشعر لتتناسب مع ظهورها .

ونعرض لكم صور الفنانة دانا حمدان ..