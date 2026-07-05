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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بعد الماتش بنصف ساعة.. هشام ماجد وتوتا يكشفان الموعد النهائي لأول ليلة عرض من «خيال مريض»

مسرحية خيال مريض
مسرحية خيال مريض
تقى الجيزاوي

نشرت الصفحة الرسمية لمسرحية خيال مريض فيديو جديدًا كشف فيه النجمان هشام ماجد ومحمد عبد الرحمن "توتا" الموعد النهائي لليلة العرض الأولى للمسرحية على مسرح تياترو أركان بالشيخ زايد يوم ٧ يوليو والتي تعرض بشكل مستمر حتى نهاية العام. 

وكشفا ماجد وتوتا خلال الفيديو أن عرض المسرحية سيبدأ بعد انتهاء مباراة مصر والأرجنتين في ربع نهائي كأس العالم 2020 بنصف ساعة والتي تزامنت مع ميعاد ليلة العرض الأولى على أن يتم فتح الباب للجمهور ابتداء بعد انتهاء المباراة مباشرة خصوصا بعد نفاذ تذاكر الموجة الأولى من المسرحية بعد الإقبال الشديد عليها ،وتمنوا فوز المنتخب قائلين "باذن الله نكسب ونحتفل معاكم بالفوز والمسرحية"

يذكر أنه مؤخرا نشرت الصفحة الرسمية لمسرحية "خيال مريض" فيديو جديدًا يتحدث فيه النجم هشام ماجد عن أسباب مشاركته في العرض المسرحي المنتظر عرضه ابتداء من ٧ يوليو وحتى نهاية العام على مسرح تياترو أركان بالشيخ زايد بعد الإقبال الكبير على شراء التذاكر التي تم طرحها للجمهور عبر موقع Tickets Marche

وأكد هشام خلال الفيديو أن مصر تمتلك تاريخا مسرحيا كبيرا يتمنى المشاركة به بعمل مسرحي يليق بالجمهور قائلا "احنا بلد عندنا تاريخ كبير في المسرح وكان نفسي أعمل مسرحية تعيش للناس وتتعرض بشكل يومي علشان كده بنجتهد نقدم مسرحية تضحك وفيها قيمة حقيقية محترمة تخلي الناس تتفرج عليها وتعيش سنين كتير"

وكشف ماجد أيضا أن أحد أهم الأسباب التي جعلته متحمسا لهذا العرض هو الجزء التفاعلي مع الجمهور خلال المسرحية والذي لم يراه كثيرا في المسرحيات مؤخرا قائلا "محمد محمدي مخرج ومؤلف المسرحية صديقي وبثق فيه جدا أول ما حكى لي القصة وشخصية دكتور طه عجبني جدا ووافقت فورا وكنت عاوز متعة المسرحية مني للجمهور مهما تكون مرعبة وانت مستني رد فعلهم ويارب تعيش مع الناس". 

قصة مسرحية خيال مريض

تدور أحداث المسرحية في إطار كوميدي سيكولوجي ويقدم فيها النجم هشام ماجد شخصية "الدكتور طه" الذي يعالج مرضاه بالدراما، ويشارك في بطولتها، إلى جانب هشام ماجد، كل من محمد عبدالرحمن، هنادي مهنا، أحمد الرافعي، دينا دياب، نغم صالح، محسن منصور، وليد عبدالغني، تأليف وإخراج محمد محمدي و إنتاج شركة فكر للإنتج الفني للمنتجة يارا حسن.

قصة مسرحية خيال مريض مسرحية خيال مريض هشام ماجد محمد عبد الرحمن توتا

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