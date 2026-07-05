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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

قيادي بحُماة الوطن: افتتاح" الأوكتاجون" إنجاز فريد لمفهوم القوة الشاملة التي تنتهجها الدولة المصرية لحماية أمنها القومي

المستشار عثمان القاياتي
المستشار عثمان القاياتي
محمد الشعراوي

أشاد المستشار عثمان القاياتي، أمين  الاتصال السياسي والعلاقات الحكومية المركزية بحزب حُماة الوطن، بافتتاح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مركز القيادة الاستراتيجي للدولة "الأوكتاجون" بالعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدًا أن هذا الصرح الوطني يمثل نقلة نوعية في منظومة القيادة والسيطرة، ويعكس رؤية الدولة المصرية في بناء مؤسسات حديثة تعتمد على أحدث النظم التكنولوجية، بما يعزز كفاءة إدارة الأزمات ودعم متخذي القرار.


وقال القاياتي، في بيان له اليوم، إن هذا الإنجاز الفريد يمثل صياغة جديدة لمفهوم القوة الشاملة التي تنتهجها مصر، ويؤكد للعالم أجمع أن الدولة المصرية تمتلك عقيدة مؤسسية قائمة على استشراف المستقبل وامتلاك أدوات الردع والسيطرة الحديثة، لافتًا إلى أن هذا الصرح العالمي لا يستهدف فقط التحديث العسكري، بل يمثل "المظلة الأمنية والتكنولوجية" التي تحمي المشروعات القومية وحركة التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد، موجهًا التحية للقيادة السياسية التي أصرت على أن تكون خطط البناء الاقتصادي والعمراني متزامنة ومتوازية مع تطوير القدرات الدفاعية والإستراتيجية للدولة.

تطور كبير في البنية التكنولوجية والمؤسسية

وأشار أمين الإتصال السياسي والعلاقات الحكومية المركزية بحزب حُماة الوطن إلى أن الأوكتاجون، يجسد ما حققته مصر من تطور كبير في بنيتها التكنولوجية والمؤسسية، ويعكس رؤية القيادة السياسية في الاستثمار في بناء قدرات الدولة على التخطيط وإدارة المواقف المختلفة بكفاءة وسرعة واتقان، بما يعزز من جاهزية مؤسساتها لمواجهة التحديات والمتغيرات الإقليمية والدولية، ويحافظ على الأمن القومي المصري.


واختتم القاياتي، بيانه بالتأكيد على أن افتتاح مركز القيادة الإستراتيجي في العاصمة الإدارية، يأتي امتدادًا لسلسلة المشروعات القومية الكبرى التي شهدتها الدولة خلال السنوات الماضية، والتي أسهمت في ترسيخ دعائم الاستقرار ودعم مسيرة التنمية المستدامة، مؤكدًا أن القيادة السياسية تواصل بناء الجمهورية الجديدة وفق رؤية استراتيجية تستهدف تعزيز قوة الدولة ومؤسساتها، وتحقيق مستقبل أكثر أمنًا واستقرارًا وازدهارًا للمصريين.

المستشار عثمان القاياتي حزب حُماة الوطن حُماة الوطن الأوكتاجون

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