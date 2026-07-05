أحدهم تعدى على مسن بالسب.. الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة 5 طلاب داخل كومبوند بالتجمع

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص داخل أحد التجمعات السكنية بالتجمع الأول بالقاهرة.



بالفحص تبين أنه بتاريخ 29 / يونيو المنقضى حدثت مشاجرة بين طرف أول ( 4 طلاب) وطرف ثان (طالب) جميعهم مقيمين بأحد التجمعات السكنية بدائرة قسم شرطة التجمع الأول ، لقيام أفراد الطرف الأول بمعاتبة الطرف الثانى لتعديه بالسب على أحد الأشخاص "مسن" ، قاموا على إثرها بالتعدى على بعضهم بالضرب بالأيدى.

أمكن ضبط طرفى المشاجرة ، وبمواجهتهم أقروا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





