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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رئيس مجلس الشورى الإيراني: ليس لدينا سلام مع أمريكا ولن نعترف بإسرائيل

قاليباف
قاليباف
محمود نوفل

إستقبل رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف رئيس مجلس قيادة حركة حماس محمد درويش.

وقال قاليباف في تصريحات له : الدبلوماسية تسعى لتثبيت إنجازات الميدان وهذا الأمر المهم يتحقق عندما تكون البلاد مستعدة للدفاع إلى جانب الدبلوماسية.

وأضاف قاليباف في استقبال رئيس مجلس قيادة حماس محمد درويش: الثأر لدماء الإمام الشهيد هو تحرير القدس.

وتابع قاليباف: ليس لدينا سلام مع أمريكا ولن نعترف بـ"إسرائيل".

وزاد قاليباف: وفقاً لتوجيهات قائد الثورة فإننا نساعد المسلمين وجبهة المقاومة . والمساعدة تكون بالصواريخ إذا دعت الحاجة وإذا لزم الأمر ممارسة ضغوط سياسية عبر الضغط بالمفاوضات

وأكمل قاليباف: الحكومات المسلمة أدركت اليوم أن التعاون مع أمريكا و"إسرائيل" لا يجلب لها الأمن

ومن جانبه ؛ صرح رئيس مجلس قيادة حماس محمد درويش في لقائه قاليباف: ما تحقق في الاتفاقية بين إيران وأمريكا يعد انتصاراً كبيراً لجبهة المقاومة.

وأشار درويش في لقائه قاليباف إلى أن  كل بند من بنود الاتفاقية يمثل انتصاراً لإيران وهزيمة لأمريكا.

قاليباف إيران أمريكا اسرائيل حماس

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