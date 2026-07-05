رئيس مجلس الشورى الإيراني: ليس لدينا سلام مع أمريكا ولن نعترف بإسرائيل

إستقبل رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف رئيس مجلس قيادة حركة حماس محمد درويش.

وقال قاليباف في تصريحات له : الدبلوماسية تسعى لتثبيت إنجازات الميدان وهذا الأمر المهم يتحقق عندما تكون البلاد مستعدة للدفاع إلى جانب الدبلوماسية.

وأضاف قاليباف في استقبال رئيس مجلس قيادة حماس محمد درويش: الثأر لدماء الإمام الشهيد هو تحرير القدس.

وتابع قاليباف: ليس لدينا سلام مع أمريكا ولن نعترف بـ"إسرائيل".

وزاد قاليباف: وفقاً لتوجيهات قائد الثورة فإننا نساعد المسلمين وجبهة المقاومة . والمساعدة تكون بالصواريخ إذا دعت الحاجة وإذا لزم الأمر ممارسة ضغوط سياسية عبر الضغط بالمفاوضات

وأكمل قاليباف: الحكومات المسلمة أدركت اليوم أن التعاون مع أمريكا و"إسرائيل" لا يجلب لها الأمن

ومن جانبه ؛ صرح رئيس مجلس قيادة حماس محمد درويش في لقائه قاليباف: ما تحقق في الاتفاقية بين إيران وأمريكا يعد انتصاراً كبيراً لجبهة المقاومة.

وأشار درويش في لقائه قاليباف إلى أن كل بند من بنود الاتفاقية يمثل انتصاراً لإيران وهزيمة لأمريكا.