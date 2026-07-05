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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

نائب: هناك اتجاه لدعم الصناعة الوطنية وفتح آفاق جديدة لتوفير فرص عمل

النائب ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ
النائب ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ
معتز الخصوصي

قال النائب ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ، إن هناك اتجاهًا لدعم الصناعة الوطنية وفتح آفاق جديدة لتوفير فرص عمل حقيقية أمام الشباب المصري.

وأوضح «الشهابي»، لـ"صدى البلد"، أن الاستثمار في تدريب وتأهيل العنصر البشري، إلى جانب تشجيع الاستثمارات الصناعية الجادة؛ يمثلان ركيزتين أساسيتين لتعزيز التنمية الاقتصادية وزيادة الصادرات الصناعية وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب المصري.

وكان قد بحث وزير الصناعة المهندس خالد هاشم، مع وفد شركة "مرسيدس-بنز إيجيبت"، برئاسة توماس ڤاجرزهاوزر، الرئيس التنفيذي للشركة، خطط التوسع في صناعة السيارات بالسوق المصري، وإمكانية زيادة الإنتاج المحلي والتصدير إلى الأسواق المجاورة، وذلك في إطار استراتيجية الدولة لتعميق التصنيع المحلي وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة السيارات.

وأكد الوزير أن الحكومة اتخذت حزمة من الإجراءات والحوافز الداعمة لإنجاح البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، بهدف جذب الشركات العالمية القادرة على إنتاج ما لا يقل عن 100 ألف سيارة سنويًا، إلى جانب التوسع في الصناعات المغذية، بما يسهم في تعميق سلاسل القيمة المحلية، وجذب المزيد من الاستثمارات، وزيادة إنتاج السيارات الكهربائية، وتعزيز صادرات السيارات المصرية إلى الأسواق الإقليمية.

وأوضح هاشم أن البرنامج يتضمن حوافز نقدية مرتبطة بزيادة نسبة المكون المحلي والقيمة المضافة، إلى جانب حوافز استثمارية وبيئية وضريبية، فضلًا عن حوافز مخصصة لدعم التصدير، بما يعزز تنافسية الصناعة المصرية.

واستعرض الاجتماع القدرات الإنتاجية الحالية لشركة مرسيدس-بنز في مصر، حيث يعمل مصنع الشركة بمدينة السادس من أكتوبر بطاقة إنتاجية تبلغ نحو 5 آلاف سيارة سنويًا، فيما تصل نسبة المكون المحلي إلى 45%.

وأشار الوزير إلى أن شركة مرسيدس-بنز تمتلك حضورًا قويًا وعلاقة ممتدة بالسوق المصري، وهو ما يستلزم البناء على هذه المكانة من خلال زيادة حجم الإنتاج، ورفع نسبة المكون المحلي والقيمة المضافة، وتطوير شبكة الموردين المحليين، بما يسهم في تعميق التصنيع المحلي وتعزيز سلاسل الإمداد.

وأضاف أن وزارة الصناعة تستهدف تنظيم سوق السيارات والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمستهلكين، عبر ضمان توافر مراكز صيانة معتمدة تقدم خدمات حقيقية، مع توفير خدمات ما بعد البيع وقطع الغيار طوال العمر التشغيلي للسيارات، بما يعزز حماية المستهلك ويرفع مستوى الثقة في السوق.

من جانبه، أكد توماس ڤاجرزهاوزر، الرئيس التنفيذي لشركة مرسيدس-بنز إيجيبت، حرص الشركة على توسيع أعمالها في مصر خلال المرحلة المقبلة، وتعزيز شبكة الموزعين، مشيرًا إلى أن السوق المصري يُعد من أهم الأسواق الاستراتيجية للشركة في المنطقة.

الاستثمارات الصناعية التنمية الاقتصادية الصادرات الصناعية وزير الصناعة المهندس خالد هاشم

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