تحطمت به الطائرة في بحر العرب .. أمريكا تعلن فشلها في العثور على أحد بحاريها

أعلن الأسطول الخامس الأمريكي على منصة إكس وقف عمليات البحث النشط عن بحار مفقود منذ الأربعاء عقب تحطم مروحية ببحر العرب".

وقال الأسطول الأمريكي في بيان لها "تم الإبلاغ عن فقدان البحار في الأول من يوليو الجاري، بعد تحطم مروحية من طراز "إم إتش-60 إس" في بحر العرب".

وأضاف البيان الأمريكي "اختتمت الجهود عقب عملية بحث مكثفة أجرتها القوات البحرية والجوية الأمريكية في منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية".

وزادت "جهود البحث والإنقاذ المكثفة استمرت لأكثر من 102 ساعة، وشملت مساحة تزيد على 14 ألف ميل مربع (نحو 36 ألف كيلومتر مربع) وشاركت في الجهود وحدات متعددة".

وختم الأسطول الخامس بيانه قائلا "البحار المفقود تابع لسرب طائرات مروحية قتالية متمركزة على متن حاملة الطائرات "جورج بوش".