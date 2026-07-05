حسن سلامة: مقر القيادة الاستراتيجية للدولة درة التاج

أكد قال الدكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية، أن مقر القيادة الاستراتيجية للدولة درة التاج ودليل على رسم الدولة مسار للمستقبل والتنبؤ بالازمات.

وتابع قال الدكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية، أن مقرر القيادة الاستراتيجية نقلة نوعية في إدارة الدولة وصناعة القرار، متابعا أن مصر تبني قوتها الشاملة بالعلم والمعرفة وليست فقط بالقوة العسكرية.

وأشار قال الدكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية، إلى أن مقر القيادة الاستراتيجية رسالة ردع وتعزيز مكانة مصر والتي تبني السلام ولديها القدرة على حماية أمنها القومي.

وأكمل قال الدكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية، أن مقر القيادة الاستراتيجية سيعمل على بناء مستقبل مصر، ويعد رسالة ردع قوية لحماية أمنها القومي.