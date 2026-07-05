خبير عسكري: إسرائيل تربط انسحابها من الأراضي اللبنانية بنزع سلاح حزب الله

قال العميد فواز عرب رئيس مركز الفيحاء للدراسات، إن إسرائيل تتصرف في بعض المناطق اللبنانية وكأنها صاحبة القرار النهائي بشأن السيادة عليها، مشيرًا إلى أنها تربط تسليم هذه المناطق أو الانسحاب منها بمدى اقتناعها بأن الدولة اللبنانية والجيش قد فرضا سيطرتهما الكاملة عليها.

وأوضح عرب، خلال مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن اتفاق وقف إطلاق النار يتضمن آلية رقابة ومتابعة لتنفيذ بنوده، عبر مجموعة التنسيق العسكرية الخاصة بلبنان، لافتًا إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن صراحة أنه لن يستكمل الانسحاب أو التراجع من بعض المواقع إلا بعد اتخاذ الدولة اللبنانية خطوات عملية تتعلق بنزع سلاح حزب الله.

وأشار رئيس مركز الفيحاء للدراسات إلى أن الموقف الرسمي اللبناني يقوم على مبدأ حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية ومؤسساتها الشرعية، موضحًا أن الحكومة اللبنانية كانت قد أعلنت في وقت سابق إنهاء أي أنشطة عسكرية أو أمنية خارج إطار الدولة، واعتبار أي نشاط مسلح خارج المؤسسات الرسمية نشاطًا غير شرعي.