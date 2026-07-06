إيمان العاصي تتألق في أحدث ظهور

حرصت الفنانة إيمان العاصي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورا من أحدث ظهور لها خلال الأستمتاع بالأجازة الصيفية.

إطلالة إيمان العاصي.

خطفت إيمان العاصي الأنظار بإطلالة على الموضة، حيث ارتدت جمبسوت شورت وذا أكمام مكشوفة واتسم بالقماش الجينز الذي يتصدر أحدث صيحات موضة صيف 2026.

لم تبالغ إيمان العاصي في الإكسسوارات والمجوهرات واعتمدت على البساطة، ونالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت إيمان العاصي على شعرها المرفوع، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة الغير مبالغ فيها.