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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تداول 167 ألف طن بضائع و8402 حاوية بميناء الإسكندرية

الهيئة العامة لميناء الإسكندرية
الهيئة العامة لميناء الإسكندرية
أ اش أ

شهدت حركتي الملاحة وتداول الحاويات والبضائع بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية، نشاطا ملحوظا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأعلن المتحدث باسم ميناء الإسكندرية أحمد بريقع ، أن ميناء الإسكندرية استقبل عدد 11 سفينة وغادرته 7 سفن خلال هذه المدة في ظل انتظام العمل بكافة الإدارات التشغيلية والفنية، كما بلغ إجمالي عدد السفن العاملة الموجودة على الأرصفة، 42 سفينة؛ بما يعكس كفاءة منظومة التشغيل وسلاسة حركة دخول وخروج السفن وفقًا للجداول الملاحية المخططة.

وأشار "بريقع "، إلى التنسيق المستمر بين الجهات العاملة بالميناء لضمان تسريع معدلات الشحن والتفريغ، وتقليل زمن انتظار السفن، بما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للميناء ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لكافة الخطوط الملاحية.

وفيما يتعلق بحركة تداول البضائع بميناءي الإسكندرية والدخيلة، قال إنه خلال الـ 24 ساعة الماضية تم تداول إجمالي كميات 167 ألف طن تقريبا من مختلف أنواع البضائع و السلع الاستراتيجية، بواقع 28 ألف طن صادر و139 ألف طن وارد، كما بلغ إجمالي عدد الحاويات المكافئة المتداولة 8402 حاوية، منها 3184 حاوية وارد، 2206 حاوية صادر، و3012 حاوية ترانزيت، بما يعكس تنوع حركة الحاويات بين الوارد والصادر والترانزيت، ويؤكد على مكانة الميناء كمحور لوجستي إقليمي مهم لتداول الحاويات وخدمة التجارة الدولية.

كما شهدت بوابات ميناءي الأسكندرية والدخيلة دخول 5847 شاحنة وخروج 5235 بواقع 11082 حركة للشاحانات دخولاً وخروجا من الميناء.

وتواصل الهيئة العامة لميناء الإسكندرية جهودها لتطوير منظومة العمل ورفع كفاءة الأداء التشغيلي، من خلال الاستخدام الأمثل للإمكانات المتاحة وتطبيق أحدث النظم التكنولوجية في إدارة العمليات المينائية؛ بما يحقق سرعة الإنجاز ودقة الأداء.

وأكدت الهيئة، التزامها الكامل بتطبيق أعلى معايير السلامة والصحة المهنية داخل مختلف مواقع العمل، إلى جانب الالتزام بالضوابط والمعايير البيئية القياسية في كافة الأنشطة؛ بما يضمن الحفاظ على البيئة ومنع التلوث بجميع صوره، مع استمرار العمل على تقديم خدمات متميزة تدعم حركة التجارة وتخدم الاقتصاد القومي.

البضائع الهيئة العامة لميناء الإسكندرية الحاويات

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