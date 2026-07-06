تطوير ورصف شارع الكيلاني ضمن خطة رفع كفاءة الشوارع الحيوية بحي المنيرة الغربية

تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة أعمال تطوير ورصف شارع الكيلاني بحي المنيرة الغربية والتي تُنفذ ضمن خطة مديرية الطرق بالمحافظة وذلك بطول يبلغ كيلومتر وعرض 20 مترًا في إطار جهود المحافظة لرفع كفاءة شبكة الطرق وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح محافظ الجيزة أن الأعمال تضمنت تنفيذ مشروع رصف للطريق وإنشاء أرصفة للمشاة ورفع كفاءة شبكة الإنارة العامة إلى جانب تنفيذ أعمال التخطيط المروري بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية وتعزيز عوامل السلامة والأمان لمستخدمي الطريق وتحسين المظهر الحضاري للمنطقة.

وفي السياق ذاته أشار المحافظ إلى أن خطة العمل شملت أيضًا تنفيذ حملة مكثفة لرفع كفاءة النظافة بالقطاع بالكامل من خلال حي المنيرة الغربية والهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة حيث جرى رفع نحو 700 طن من التراكمات والرتش بمنطقة أرض الرخام وطريق (2) امتداد شارع الكيلاني، وذلك قبل بدء أعمال التطوير بما أسهم في تهيئة الموقع وتسريع معدلات التنفيذ وفقًا للجدول الزمني المحدد.