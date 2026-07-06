قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خلافات الجيرة.. القبض على المتهمين بالتعدى على سيدة بشومة داخل محل بالشرقية
الرئيس السيسي يستعرض الموقف التنفيذي للاستراتيجية الصناعية الوطنية 2026 – 2030
المالية تكشف عن موعد صرف مرتبات يوليو 2026 بالزيادة الجديدة| تفاصيل
إعلان بٌث من القاهرة.. حماس تحلّ الهيئة الإدارية لقطاع غزة
بالأرقام.. كيف كتب نيمار اسمه في تاريخ البرازيل رغم غياب كأس العالم؟
آخر ظهور لـ الدون.. نجوم يعلقون حذائهم في مونديال 2026
الرئيس السيسي يوجه بربط تنفيذ برامج استراتيجية الصناعة الوطنية بتوقيتات زمنية
بسبب قضيتها السياسية.. بدء مداولات عزل نائبة رئيس الفلبين
الكاميرا صورته.. القبض على لص سرق هاتف ممرض من داخل مستشفى ببني سويف
تراجع الذهب.. سعر الجنيه يسجل رقماً قياسياً
جهز ورقك.. خطوات تحويل العداد الكودي إلى قانوني ورابط التقديم
بمشاركة حشود غفيرة.. انطلاق موكب جنازة المرشد الإيراني في طهران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

حشوها داخل ثمار الرمان.. تأجيل محاكمة 6 أشخاص بأسيوط بتهمة تهريب 932 ألف قرص كبتاجون إلى السعودية

هيئة الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أسيوط
هيئة الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أسيوط
إيهاب عمر

قررت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أسيوط، تأجيل محاكمة 6 أشخاص متهمين بتأليف تشكيل عصابي للاتجار في المواد المخدرة وتهريب 932 ألف قرص من عقار «الكبتاجون» المخدر، بعد إخفائها داخل شحنة من ثمار الرمان معدة للتصدير إلى المملكة العربية السعودية، وذلك لجلسة اليوم الرابع من دور شهر سبتمبر المقبل، للمرافعة.

صدر القرار برئاسة المستشار سامح سعد طه، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد سيد حسين وأحمد محمد غلاب، نائبي رئيس المحكمة، وبأمانة سر خميس محمود ومحمد العربي.

وتعود وقائع القضية رقم 17326 لسنة 2024 جنايات مركز البداري، إلى ضبط شحنة من مخدر «الكبتاجون» داخل تجويف ثمار الرمان على متن سيارة نقل يقودها المتهم السادس «فؤاد . ن . أ»، وذلك بميناء ضباء البحري بالمملكة العربية السعودية، حيث كانت الشحنة قادمة من ميناء سفاجا البحري بمحافظة البحر الأحمر بجمهورية مصر العربية.
وكشفت تحريات المقدم هيثم الكردي والرائد هشام النمر، مفتشي الإدارة العامة لمكافحة المواد المخدرة، عن قيام كل من «عبد الحفيظ . ع . ع» (35 عامًا) مدير مبيعات بإحدى شركات التصدير والاستيراد، و«وليد . ا . ي» (39 عامًا) سائق، و«أشرف . م . ع» (45 عامًا) تاجر فاكهة، و«أحمد . ع . أ» (36 عامًا) مدير شركة استيراد وتصدير، و«سلام . ع . س» (38 عامًا) سائق، و«فؤاد . ن . أ» سائق «خارج البلاد»، بتكوين تشكيل عصابي تخصص في تهريب والاتجار في المواد المخدرة، وعلى رأسها عقار «الكبتاجون».
وأوضحت التحريات أن المتهم الأول قاد ذلك التشكيل، وتولى إبرام الصفقات مع كبار جالبي ومهربي ومستقبلي مخدر «الكبتاجون»، كما قام بتمويل تلك العمليات وترتيبها وتحديد أدوار باقي أفراد التشكيل، وشاركه في تمويل الصفقات وإحضار المواد المخدرة المتهم الخامس.
وأضافت التحريات أن المتهم الأول اتفق وكلف المتهمين الثالث والرابع والسادس بتجهيز كمية كبيرة من مخدر الكبتاجون، والحصول عليها من المتهم الخامس، تمهيدًا لتصديرها إلى المملكة العربية السعودية، حيث جرى الاتفاق مع سمسار تصدير لتسريع إجراءات أوراق شحنة فاكهة.
وقام المتهمان الثاني والخامس بتجهيز ثمار الرمان، حيث قاما بتفريغ جزء من داخل الثمار وتجويفها، ووضع أقراص عقار «الكبتاجون» المخدر داخل التجويف بكل ثمرة، ثم قام المتهم الثاني بتسليم الشحنة إلى المتهمين الأول والثالث بمركز البداري بمحافظة أسيوط.
وتولى المتهمان الثالث والرابع تسليم شحنة ثمار الرمان وما تحويه من مواد مخدرة إلى سائق الشاحنة المتهم السادس، الذي تحرك بها إلى ميناء سفاجا البحري بمحافظة البحر الأحمر، وبعد قيام شركة الاستيراد والتصدير بإنهاء أوراق الشحنة، قام المتهم السادس بإدخال الشاحنة إلى إحدى العبارات المتجهة إلى ميناء ضباء بالمملكة العربية السعودية.

وعند وصول الشحنة إلى ميناء ضباء البحري، تم القبض على المتهم السادس قائد الشاحنة، عقب اكتشاف ما بداخل ثمار الرمان من مواد مخدرة، والتي تبين أنها تخص عقار «الكبتاجون»، وبلغ عددها 932 ألف قرص من العقار المخدر.

أسيوط جنايات أسيوط محاكمة 6 أشخاص تشكيل عصابي المواد المخدرة تهريب 932 ألف قرص ثمار الرمان المملكة العربية السعودية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنزين

بعد قرار رئيس الوزراء بشأن تسعير الوقود.. أسعار البنزين والسولار اليوم

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس

ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس خلال ساعات..عبر هذا الرابط

البرازيل

الاتحاد البرازيلي يصدر بيانا رسميا بعد توديع كأس العالم أمام النرويج

الذهب

بعد التراجع الأخير.. سعر الذهب اليوم الإثنين 6 يوليو 2026

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس ..اضغط هنا

اسعار البنزين اليوم

قبل ماتفوّل.. اعرف أسعار البنزين والسولار اليوم الاثنين 6 يوليو

الدواجن والبيض

كيلو البانيه بكام؟.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين

مصطفي شوبير

زوجة الشهيد أحمد المنسي عن مصطفى شوبير: صديق حمزة المحترم

ترشيحاتنا

صورة من موقع العقار

محافظ الإسكندرية يتابع تداعيات انهيار عقار بحي الجمرك

ازالة التعديات على أراضي أملاك الدولة

إحباط الإستيلاء على 2500 فدان من أراضي أملاك الدولة بالظهير الصحراوي الغربي بالمنيا

ميا

انقطاع المياه عن المنشية القبلية ببني سويف

بالصور

رولز رويس تحول فانتوم إلى يخت فاخر يسير على الطرق

رولز رويس فانتوم 2026
رولز رويس فانتوم 2026
رولز رويس فانتوم 2026

حملات مكثفة لإزالة التعديات والإشغالات المخالفة وإعادة الانضباط إلى شوارع الشرقية

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

حقيقة إزالة مقابر عودة سالم بالشرقية.. 12 جبانة تشعل مواقع التواصل ومذكرات رسمية تكشف التفاصيل

محافظه الشرقية
محافظه الشرقية
محافظه الشرقية

صدمة لعشاقها.. BMW تلغي ميزة هامة في X5 للأبد

مواصفات BMW X5 2026
مواصفات BMW X5 2026
مواصفات BMW X5 2026

فيديو

تايلور سويفت وترافيس كيلسي

زفاف القرن.. تايلور سويفت وترافيس كيلسي يحتفلان وسط إجراءات أمنية غير مسبوقة

لغز بركان يحير العلماء

80 جرامًا من الذهب يوميًا.. لغز بركان يحير العلماء منذ 30 عامًا

اكتشافات أثرية

كنيسة عمرها 1600 عام وعملات ذهبية.. اكتشافات أثرية مبهرة في الوادي الجديد والعلمين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يعيد "الأوكتاجون" صياغة معادلة الأمن القومي لمصر والشرق الأوسط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رجال النار

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ثقافة الوعي السياسي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مضيق هرمز.. استعراضات عسكرية ومغامرات قادمة

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: الأوكتاجون.. حين تصبح التكنولوجيا ركيزة للأمن القومي في الجمهورية الجديدة

المزيد