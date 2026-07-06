بسبب خلافات مالية.. حبس مزارع أنهى حياة شريكه بـ 3 طلقات نارية في البحيرة

قرر المستشار محمد فرج عبد الغني جاب الله، رئيس نيابة وادي النطرون الجزئية، وبإشراف المستشار هاشم إبراهيم، المحامي العام لنيابات جنوب دمنهور، بحبس مزارع أربعة أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل شريكه “عامل زراعي” بإطلاق 3 أعيرة نارية عليه، بسبب خلافات مالية بينهما بقرية الصفا والمروة بنطاق ذات المركز، مع مراعاة التجديد له في المواعيد القانونية.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بقيادة اللواء محمد عمارة، مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، قد نجحت في كشف غموض العثور على جثة عامل مصاب بطلقات نارية بمدخل قرية الصفا والمروة بمركز وادي النطرون، وتبين من التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة شريك المجني عليه إثر خلافات مالية نشبت بينهما.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي مأمور مركز شرطة وادي النطرون، إخطارًا يفيد بالعثور على الجثة، وتم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، وعلى الفور، وجّه مدير إدارة البحث الجنائي، بتشكيل فريق بحث لسرعة كشف ملابسات الحادث وضبط المتهم.

وبالفحص والتحري، تبين أن الجثة للمدعو عماد محمد عبد العاطي، 47 عامًا، مقيم مركز الدلنجات، وكشفت التحريات أن الجاني مزارع يقيم بمحافظة المنوفية وهو شريك المجني عليه، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة العامة، تمكنت القوات من ضبط المتهم والتحفظ على السلاح المستخدم.

من جانبه، انتقل حسام سرحان، وكيل النائب العام بنيابة وادي النطرون، إلى مسرح الجريمة لإجراء المناظرة القانونية للجثمان، وأصدرت النيابة قرارًا بالتصريح بدفن الجثة عقب عرضها على الطب الشرعي لبيان السبب المباشر للوفاة، وتوالي النيابة التحقيق.