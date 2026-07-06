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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رئيس النواب اللبناني: صمود أبناء القرى الحدودية يعكس تمسكهم بالهوية الوطنية

رئيس النواب اللبناني: صمود أبناء القرى الحدودية يعكس تمسكهم بالهوية الوطنية
رئيس النواب اللبناني: صمود أبناء القرى الحدودية يعكس تمسكهم بالهوية الوطنية
أ ش أ

أشاد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري بمضمون البيانات والمواقف التي صدرت عن رؤساء المجالس البلدية والفعاليات الروحية في القرى والبلدات الحدودية، ولا سيما المسيحية منها في قضاءي مرجعيون وبنت جبيل، وآخرها ما صدر عن بلدية رميش التي رفضت ونفت ودحضت المزاعم الكاذبة التي ساقها رئيس الحكومة الإسرائيلية بشأن رغبة أبناء هذه القرى بالانضمام إلى الكيان الإسرائيلي المحتل.
وأكد بري - في بيان - أن مواقف أبناء وفعاليات تلك القرى وصمودهم وتمسكهم بأرضهم وهويتهم تعكس أصالة انتمائهم الوطني الأصيل والتي لن يساوموا عليها تحت أي ظرف من الظروف، محذراً من مغبة الوقوع في الأكاذيب والأباطيل التي تروج لها المستويات السياسية الإسرائيلية والتي تنطوي على أجندات هدفها الإيقاع بين أبناء المناطق الحدودية الذين كان وسيبقى همهم وجرحهم وأملهم وألمهم واحداً، وهو إنهاء الحرب وتحرير الأرض والعودة إليها وإعادة إعمار ما دمره ويدمره العدوان الإسرائيلي يومياً.
وشدد على وجوب أن تتحرك الدولة اللبنانية والمجتمعان العربي والدولي لوقف عملية التدمير الممنهج ونسف القرى التي يجري على قدم وساق في مدينة بنت جبيل وقرى قضائها وفي أقضية مرجعيون والنبطية وصور، والتي تعكس النوايا الحقيقية للعدو الإسرائيلي بجعل مناطق واسعة من الجنوب اللبناني غير قابلة للحياة، وهو أمر لم يعد جائزاً أن يواجه بصمت كما هو حاصل اليوم.

رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري رؤساء المجالس البلدية الكيان الإسرائيلي المحتل

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