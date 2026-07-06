انطلاق أول خط مباشر لسفن الدحرجة للشرق الأوسط من ميناء نانجينغ بالصين

انطلق أول خط مباشر لسفن الدحرجة (Roll-on / Roll-off) للتجارة الخارجية من ميناء نانجينغ بالصين إلى الشرق الأوسط، والذي يعد أيضا ثاني خط بعيد المدى لسفن الدحرجة ينطلق من هذا الميناء.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" اليوم أن السفينة آنجي فينيكس لسايك موتور" ابحرت محملة بأكثر من 1300 سيارة صينية من ميناء نانجينغ بشرقي الصين متجهة إلى منطقة الشرق الأوسط .

بدوره قال المدير العام لشركة جيانغشنغ لرصيف السيارات بميناء نانجينغ إنه في السابق كانت صادرات السيارات من ميناء نانجينغ إلى الشرق الأوسط تعتمد على النقل النهري-البحري، حيث تُنقل السيارات أولا إلى موانئ ساحلية رئيسية قبل شحنها عبر السفن الدولية.

وأضاف أن افتتاح خط مباشر لسفن الدحرجة إلى الشرق الأوسط وفر ممرا بحريا مباشرا لتصدير السيارات الكاملة من نانجينغ، وأسهم في دعم العلامات التجارية الصينية، ولا سيما سيارات الطاقة الجديدة، في دخول سوق الشرق الأوسط.

يذكر أن سفن الدحرجة (Ro-Ro) هي سفن مصممة خصيصاً لنقل البضائع ذات العجلات مثل السيارات، الشاحنات، والقطارات. تعتمد آلية عملها على "الدحرجة" (Roll-on / Roll-off)، حيث تُقاد المركبات مباشرة إلى داخل السفينة عبر أبواب ومنحدرات مخصصة، مما يوفر سرعة فائقة في عمليات الشحن والتفريغ مقارنة بالسفن التقليدية.