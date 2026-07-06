قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رد فعل ناري من كلوب على قرار إلغاء البطاقة الحمراء لمهاجم منتخب أمريكا
القادمون من الخلف.. منتخبات صاعدة تطيح بالكبار خارج المونديال
تحرك عاجل من الصحة بعد تزايد لدغات الثعابين والعقارب
رد فعل جديد من الاتحاد البلجيكي بعد إلغاء البطاقة الحمراء لـ بالوجون
صرف 97 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة في المنيا
ترامب: فيفا اتخذ القرار الصحيح برفع إيقاف بالوجون قبل مواجهة بلجيكا
تجاوز الخطوط الحمراء .. يويفا يفتح النار على الفيفا
الجميع يصغى باهتمام | لاعبو المنتخب يستمعون لرسالة الرئيس بعد التأهل التاريخي بالمونديال
صائد تعابين يكشف لصدى البلد أسباب انتشارها وماذا تفعل مع رؤيتها
الأهلي يقطع شوطا جديدا في مفاوضاته لضم هذا اللاعب
تراجع الريال السعودي والدينار الكويتي .. تعرف على أسعار أشهر العملات العربية اليوم
دعم كامل لمنتخب مصر.. اتحاد الكرة يساند الفراعنة قبل مواجهة الأرجنتين |صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

البحر الأحمر.. حصر مخالفات البناء بالغردقة وخطة عاجلة لإنجاز ملف التصالح

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

شدد الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، على ضرورة الإسراع في حصر ملفات التصالح في مخالفات البناء بمدينة الغردقة، ووضع خطة عمل واضحة للتعامل مع هذا الملف خلال المرحلة المقبلة، مع تقديم تقارير دورية تتضمن معدلات الإنجاز ونسب التنفيذ بأحياء المدينة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده المحافظ، اليوم، لمتابعة الموقف التنفيذي لملف التصالح ورصد مخالفات البناء والتعديات القائمة بمدينة الغردقة، بحضور المهندس حسن موافي السكرتير العام للمحافظة، واللواء ضياء الدين قطب السكرتير العام المساعد، واللواء أحمد علي رئيس حي شمال الغردقة، واللواء أحمد جبر رئيس حي جنوب الغردقة، والأستاذ هيثم فارس مدير مكتب المحافظ، والمهندس سعد فتحي المشرف على المراكز التكنولوجية، إلى جانب مسؤولي ملف التصالح والمراكز التكنولوجية.

وأكد محافظ البحر الأحمر أهمية الانتهاء من حصر جميع المخالفات القائمة داخل نطاق المدينة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، مع إلزام أصحاب المباني المخالفة بسرعة التقدم بطلبات التصالح وفقًا للقوانين والضوابط المنظمة.

ووجّه الدكتور وليد البرقي رؤساء الأحياء والمسؤولين عن ملف التصالح بإعداد خطة تنفيذية تتضمن آليات العمل والجداول الزمنية المستهدفة، على أن تُعرض عليه لمتابعة معدلات التنفيذ أولًا بأول، بما يضمن سرعة إنجاز هذا الملف الحيوي.

كما شدد المحافظ على ضرورة قيام المراكز التكنولوجية بتبسيط الإجراءات أمام المواطنين، وتكثيف حملات التوعية والإرشاد، لتعريف المواطنين بخطوات التصالح والمزايا التي يتيحها القانون، وتشجيعهم على الاستفادة من الفترة الزمنية المحددة لتقنين أوضاعهم.

وأشار إلى أن التصالح في مخالفات البناء يمثل ضمانة قانونية للحفاظ على الممتلكات، ويجنب المواطنين التعرض للإجراءات القانونية، ومنها إزالة المخالفات أو قطع المرافق، مؤكدًا أن الدولة وفرت جميع التيسيرات اللازمة للمواطنين الجادين في تقنين أوضاعهم.

واختتم محافظ البحر الأحمر الاجتماع بالتأكيد على أنه لن يكون هناك أي تهاون في تطبيق القانون أو رصد المخالفات، مشددًا على استمرار المتابعة الميدانية واتخاذ الإجراءات الحاسمة ضد أي تعديات جديدة، بما يحقق الانضباط العمراني ويحافظ على حقوق الدولة والمواطنين.

الغردقة البحر الاحمر محافظ البحر الاحمر مدينة الغردقة القصير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنزين

بعد قرار رئيس الوزراء بشأن تسعير الوقود.. أسعار البنزين والسولار اليوم

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس

ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس خلال ساعات..عبر هذا الرابط

الذهب

بعد التراجع الأخير.. سعر الذهب اليوم الإثنين 6 يوليو 2026

وظائف

تثبيت العقود المؤقتة والعمالة اليومية ومعلمي الحصة.. برلماني يفجر مفاجأة

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس ..اضغط هنا

اسعار البنزين اليوم

قبل ماتفوّل.. اعرف أسعار البنزين والسولار اليوم الاثنين 6 يوليو

منتخب مصر

بالمجان وبدون تشفير.. القنوات الناقلة لمباراة مصر والأرجنتين في كأس العالم

اجازة رسمية

أول إجازة رسمية مقبلة في يوليو 2026.. كم يوم متبقي؟

ترشيحاتنا

المتهم

مدمن مخدرات ومضطرب نفسيا .. الداخلية تكشف حقيقة اختطاف شخص بـ15 مايو

تصادم سيارتين بأسيوط

مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم سيارتين بأسيوط

مجلس الدولة

نظر دعوى منع المواطنين من إطعام القطط والكلاب الضالة في الشوارع 12 يوليو

بالصور

برج الجوزاء حظك اليوم الاثنين 6 يوليو 2026 .. الحظ يدعم خطواتك نحو النجاح

برج الجوزاء
برج الجوزاء
برج الجوزاء

برج الثور حظك اليوم الأثنين 6 يوليو 2026.. مهاراتك القيادية تقودك إلى النجاح

برج الثور حظك اليوم الأثنين 6 يوليو 2026 (20 أبريل – 20 مايو)، يحمل اليوم لمواليد برج الثور العديد من الفرص الإيجابية، خاصة
برج الثور حظك اليوم الأثنين 6 يوليو 2026 (20 أبريل – 20 مايو)، يحمل اليوم لمواليد برج الثور العديد من الفرص الإيجابية، خاصة
برج الثور حظك اليوم الأثنين 6 يوليو 2026 (20 أبريل – 20 مايو)، يحمل اليوم لمواليد برج الثور العديد من الفرص الإيجابية، خاصة

حملة بـ«البيض المسموم» لمطاردة الثعابين في المنوفية.. هل تنجح الطريقة فعلًا أم تزيد الخطر؟

حملة بـ«البيض المسموم» لمطاردة الثعابين في المنوفية.. هل تنجح الطريقة فعلًا أم تزيد الخطر؟
حملة بـ«البيض المسموم» لمطاردة الثعابين في المنوفية.. هل تنجح الطريقة فعلًا أم تزيد الخطر؟
حملة بـ«البيض المسموم» لمطاردة الثعابين في المنوفية.. هل تنجح الطريقة فعلًا أم تزيد الخطر؟

معلومات صادمة.. صائد أفاعي يحسم الجدل: هذه العلامة تؤكد وجود ثعبان داخل منزلك في الصيف

انتشار الثعابين
انتشار الثعابين
انتشار الثعابين

فيديو

حكيم

شها حلو على منتخب مصر.. حكيم يحتفل بنجاح أغنية نص ملعب قلبي

تايلور سويفت وترافيس كيلسي

زفاف القرن.. تايلور سويفت وترافيس كيلسي يحتفلان وسط إجراءات أمنية غير مسبوقة

لغز بركان يحير العلماء

80 جرامًا من الذهب يوميًا.. لغز بركان يحير العلماء منذ 30 عامًا

اكتشافات أثرية

كنيسة عمرها 1600 عام وعملات ذهبية.. اكتشافات أثرية مبهرة في الوادي الجديد والعلمين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: معركة الذهب في الصحراء الشرقية.. بين سيادة القانون وحفظ قوت الأمة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يعيد "الأوكتاجون" صياغة معادلة الأمن القومي لمصر والشرق الأوسط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رجال النار

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ثقافة الوعي السياسي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مضيق هرمز.. استعراضات عسكرية ومغامرات قادمة

المزيد