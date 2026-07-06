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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الرئيس اللبناني يؤكد ضرورة انتشار الجيش على الحدود والضغط لانسحاب إسرائيل

الرئيس اللبناني يؤكد ضرورة انتشار الجيش على الحدود والضغط لانسحاب إسرائيل
الرئيس اللبناني يؤكد ضرورة انتشار الجيش على الحدود والضغط لانسحاب إسرائيل
أ ش أ

شدد رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزيف عون، على أهمية عودة الجيش اللبناني إلى الانتشار على طول الحدود اللبنانية، وضرورة تكثيف الضغط الدولي، ولا سيما على إسرائيل من أجل الانسحاب من المناطق التي لا تزال تحتلها في لبنان، مؤكداً أن استمرار الاحتلال يقوّض شرعية الدولة ويحول دون انتشار الجيش، ويعرقل أسس تحقيق السلام العادل والدائم.
وأوضح الرئيس عون، خلال اتصال عبر تقنية الفيديو مع مجموعة العمل الأمريكية من أجل لبنان، أن الجيش اللبناني والقوى الأمنية يشكّلون حجر الأساس للاستقرار والأمن في الجنوب، مشدداً على أن عودة الأهالي إلى قراهم ومنازلهم مرتبطة بتعزيز هذا الانتشار، وببسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية.
وخلال الاتصال، شكر الرئيس عون المجموعة على دعمها المستمر للبنان وشعبه، وعلى جهودها في تعزيز سيادة لبنان واستقلاله، داعياً إلى دعم الإطار الذي تم التوصل إليه مع إسرائيل برعاية أميركية، بهدف تطبيق بنوده ولا سيما ما يتعلق بالسيادة ونشر سلطة الدولة اللبنانية على كل الأراضي. كما أشار إلى استمرار الحاجة لمساندة الجهود اللبنانية في مواجهة الأصوات داخل الولايات المتحدة التي لا تريد الخير للبنان، بحسب تعبيره.
واستعرض الرئيس عون مسار العلاقة اللبنانية–الإسرائيلية منذ عام 1949، مؤكداً أن خيار التفاوض بات الخيار الوحيد المتبقي بعد فشل الحرب في تحقيق أهدافها المعلنة.. مشددا على أن أي استمرار للوجود الإسرائيلي في الأراضي اللبنانية سيضر بمصالح لبنان وبالأهداف التي تسعى إليها كل من بيروت وواشنطن لجهة استعادة السيادة وتعزيز الاستقرار.
كما دعا الإدارة الأمريكية إلى ممارسة ضغط فعّال على إسرائيل للانسحاب من الأراضي اللبنانية، معتبراً أن هذا الانسحاب هو المفتاح لأي تقدم حقيقي وملموس على مسار السلام، وضمان الاستقرار في الجنوب. وأكد في السياق ذاته أن تعليق الدعاوى بين لبنان وإسرائيل يقتصر على فترة المفاوضات ولا يعني التنازل عنها.
وختم رئيس الجمهورية بالتشديد على أن لا مكان للحرب الأهلية في لبنان وأن عودتها غير مطروحة إطلاقاً، رغم كل محاولات إثارة الفتن، مؤكداً أن اللبنانيين “اختبروا مآسي الحرب ولن يسمحوا بتكرارها”.
وأشاد بدور رئيس مجلس النواب نبيه بري في التهدئة والتحذير من مخاطر الفتنة ودعمه وقف إطلاق النار، إلى جانب جهوده السابقة في إعادة إعمار الجنوب.
من جهتهم، أعرب أعضاء المجموعة عن تقديرهم لجهود الرئيس عون في تعزيز استقرار لبنان، مؤكدين استعدادهم لتسخير اتصالاتهم في الولايات المتحدة لدعم الرؤية اللبنانية الهادفة إلى ترسيخ السيادة وتعزيز دور الجيش والمؤسسات الأمنية في حفظ الأمن والاستقرار.

رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزيف عون الجيش اللبناني الحدود اللبنانية تحقيق السلام العادل والدائم

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