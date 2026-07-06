أمين "التعاون الخليجي": العلاقات مع إيطاليا تشهد تطورا متواصلا على مختلف الأصعدة

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، أن العلاقات بين دول المجلس وإيطاليا تشهد تطورا متواصلا على مختلف الأصعدة، في ظل ما يجمعهم من علاقات وثيقة ومصالح مشتركة، مؤكدا حرص الجانبين على الارتقاء بهذه العلاقات نحو آفاق أوسع بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز الأمن والاستقرار والتنمية.

جاء ذلك خلال مراسم التوقيع على مذكرة التفاهم بين البديوي، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية والتعاون الدولي في إيطاليا أنطونيو تاياني، اليوم / الاثنين / في مدينة روما، وفقا لما ذكره بيان للمجلس عبر موقعه الرسمي.

ونوه البديوي، بأن مذكرة التفاهم مع إيطاليا تهدف إلى تعزيز أطر التعاون والتنسيق بين الجانبين، لتوسيع مجالات الشراكة في عدد من القطاعات ذات الاهتمام المشترك؛ بما يسهم في دعم الحوار السياسي وتبادل الخبرات وتطوير آليات العمل المشترك.

وأعرب الجانبان عن تطلعهما بأن تسهم هذه المذكرة في فتح آفاق جديدة للتعاون، وتعزيز التواصل والتنسيق بين الجانبين؛ بما يخدم تطلعاتهما المشتركة نحو مزيد من التعاون والازدهار.