محافظ القاهرة: تشغيل منظومة GPS لمتابعة أتوبيسات النقل الجماعي قريبا

أعلن الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أن المحافظة تستعد لتفعيل منظومة إلكترونية حديثة تعتمد على تقنية تحديد المواقع (GPS) لمتابعة أتوبيسات النقل الجماعي، في خطوة تستهدف تعزيز كفاءة منظومة النقل العام وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

محافظ القاهرة

وقال محافظ القاهرة، خلال لقائه مع وسائل الإعلام بمناسبة الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة، إن المنظومة الجديدة ستوفر متابعة لحظية لحركة الأتوبيسات، بما يتيح مراقبة انتظام التشغيل والتأكد من الالتزام بخطوط السير المعتمدة.

وأشار إلى أن النظام سيمكن الجهات المختصة من سرعة رصد أي مخالفات أو خروج عن المسارات المحددة، فضلاً عن تسهيل التعامل الفوري مع الأعطال أو الحالات الطارئة بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل، وتحقيق الانضباط داخل منظومة النقل الجماعي، وتقديم خدمة أفضل لركاب أتوبيسات النقل العام



