وزير خارجية الكويت يبحث مع نظيره التركي آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية

التقى وزير خارجية الكويت الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، اليوم، الدكتور هاكان فيدان، وزير خارجية الجمهورية التركية.

وذكرت وزارة الخارجية الكويتية، أن اللقاء جاء في إطار الزيارة التي يقوم بها وزير خارجية إلى العاصمة التركية أنقرة لترؤس وفد بلاده المشارك في الاجتماع الوزاري لدول مبادرة إسطنبول للتعاون والدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي، والمقرر عقده على هامش أعمال قمة حلف شمال الأطلسي.

وأشارت إلى أن اللقاء شهد استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات، مضيفة أن الجانبين تطرقا كذلك إلى آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.