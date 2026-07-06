انخفاض معدلات البطالة.. خبير اقتصادي: الشعب المصري خرج من عنق الزجاجة بإجراءات اقتصادية إصلاحية

أكد بلال شعيب الخبير الاقتصادي، أن الشعب المصري خرج من عنق الزجاجة بإجراءات اقتصادية مهمة بدأت منذ 2016 .
وقال بلال شعيب في حواره في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة"، :" لوول الخطوات الاستباقية التي اتخذتها الدولة في 2020 لكان الاقتصاد المصري تاثر بشكل كبير خاصة مع ظهور جائحة كورونا آنذاك ".
وتابع بلال شعيب :" الدولة لديها هدف رئيسي وهو تحسين الظروف المعيشية للمواطن ".
واكمل بلال شعيب:" الدولة تعمل على زيادة معدلات التمكين الاقتصادي للشباب والمراة ".
وتابع بلال شعيب:" معدل البطالة انخفضت لـ 6.2 % وهذا امر جيد وهناك ارتفاع في معدلات الاحتياطي النقدي الأجنبي، ووهناك زيادة في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة للدولة المصرية".