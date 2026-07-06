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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

انخفاض معدلات البطالة.. خبير اقتصادي: الشعب المصري خرج من عنق الزجاجة بإجراءات اقتصادية إصلاحية

خبير اقتصادي
خبير اقتصادي
هاني حسين

أكد بلال شعيب الخبير الاقتصادي، أن  الشعب المصري خرج من عنق الزجاجة بإجراءات اقتصادية مهمة بدأت منذ 2016 .

وقال بلال شعيب  في حواره في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة"، :" لوول الخطوات الاستباقية التي اتخذتها الدولة في 2020 لكان الاقتصاد المصري تاثر بشكل كبير خاصة مع ظهور جائحة كورونا آنذاك ".


وتابع بلال شعيب :" الدولة لديها هدف رئيسي وهو تحسين الظروف المعيشية للمواطن ".


واكمل بلال شعيب:" الدولة تعمل على زيادة معدلات التمكين الاقتصادي للشباب والمراة ".

وتابع بلال شعيب:" معدل البطالة انخفضت لـ 6.2 % وهذا امر جيد وهناك ارتفاع في معدلات الاحتياطي النقدي الأجنبي، ووهناك زيادة في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة للدولة المصرية".
 

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