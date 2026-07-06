عادل كريم : الأرجنتين هيبقى مضغوط قدام مصر.. والفراعنة قادرون على تحقيق المفاجأة.. فيديو

أكد الدكتور عادل كريم، الناقد الرياضي، أن المنتخب الوطني يدخل مباراة الأرجنتين بعدما حقق الـ«تارجت» المطلوب، بتحقيق أول فوز في كأس العالم والصعود إلى الأدوار الإقصائية.

وأضاف عادل كريم، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، والمذاع على قناة صدى البلد، أن الضغوط غدًا على لاعبي الأرجنتين وليس المنتخب الوطني، مردفًا: «بكرا اختبار صعب على الفراعنة، هنلاعب حامل اللقب في النسخة الماضية، كمان عندهم أفضل لاعب في العالم، ولكن لاعبي مصر سيكونون على قدر المسئولية».

وأكمل: «وفقًا للمستوى الفني لمباريات المنتخب الوطني الماضية ومباريات الأرجنتين السابقة، هناك تماسك وثبات في الأداء لدى لاعبي المنتخب الوطني، مما يمنحهم الأفضلية في المباراة ويفرحوا الشعب المصري وكل العرب».

ولفت عادل كريم إلى أن السيناريو الأفضل لنا أن يكون التسجيل مبكرًا في المباراة غدًا أمام الأرجنتين، لأن التقدم في النتيجة سيخلق حالة من الضغط على لاعبي الأرجنتين وميسي، ونقدر نستغل التحولات ونسجل هدفًا ثانيًا.

وحذر عادل كريم من خطورة الكرات الثابتة والعرضية، كما أنه يجب على لاعبي المنتخب الوطني عدم الضغط على أنفسهم، واللعب بأريحية.