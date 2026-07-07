قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل يجوز صرف الزكاة على طلاب العلم؟.. الإفتاء توضح
أسعار أرخص سيارات كايي في السوق المصري
حريق في ناقلة بعد إصابتها بمقذوف مجهول قبالة سلطنة عُمان
قولوا يارب.. مواطن كويتي يتعهد بتوزيع اللحوم إذا فازت مصر على الأرجنتين
9 سنوات على ملحمة البرث.. ذكرى بطولات منسي وشهداء الكتيبة 103 صاعقة
بمشاركة بالجون العائد بفرمان ترامب والفيفا.. تشكيلة بلجيكا وأمريكا في المونديال
موجة حارة بالجنوب واضطراب هذه الشواطئ.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الثلاثاء
عار على العالم.. 7 تصريحات تاريخية لحسام حسن عن الشعب الفلسطيني
بذلت كل ما أملك.. رونالدو يودع كأس العالم برسالة مؤثرة بعد خروج البرتغال
حماس: ملتزمون بوقف إطلاق النار والاحتلال يعرقل انتقال إدارة غزة
إمام عاشور قبل مواجهة الأرجنتين: لن نعود إلى مصر دون ميدالية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار أسوان.. فرحة لطلاب الثانوية الأزهرية.. ومتابعة لمنظومة النظافة ورفع مستوى الأداء المؤسسي

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الأثنين الموافق: 6 /7 /2026 أحداث متنوعة. 

فقد سادت حالة من الفرحة والارتياح بين طلاب القسم العلمي "علوم" بالشهادة الثانوية الأزهرية بمحافظة أسوان، عقب انتهائهم من أداء امتحان مادة التوحيد، مؤكدين أن أسئلة الامتحان جاءت في مستوى الطالب المتوسط، وراعت الفروق الفردية بين الطلاب، كما اتسمت بالوضوح وخلوها من التعقيدات أو الجزئيات غير المباشرة.

https://www.elbalad.news/7028728

من أجل تنفيذ توجيهات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان للإرتقاء بمنظومة العمل داخل الوحدات المحلية ، وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسى بما ينعكس على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين .

تواصل المحافظة سلسلة الإجتماعات التنظيمية لتنفيذ منظومة المتابعة الميدانية الدورية للمسئولين ، مع توفير كافة أوجه الدعم اللازمة لضمان تحقيق المستهدفات ورفع معدلات الإنجاز بمختلف القطاعات .

https://www.elbalad.news/7029033

جهود متنوعة 

أجرى أسامة رزق نائب محافظ أسوان جولة ميدانية موسعة لمتابعة انتظام أعمال النظافة ، والوقوف على جاهزية المعدات والسيارات ، ومراجعة منظومة جمع ونقل المخلفات وذلك لضمان إستمرارية العمل بكفاءة وتحقيق أعلى معدلات الأداء .

ويأتى ذلك في ضوء تنفيذ مستهدفات رؤية أسوان 2040 ، وبناءاً على تعليمات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بمواصلة المتابعة اليومية لمنظومة النظافة العامة ، ورفع كفاءة الأداء الميدانى ، والتعامل الفوري مع أي ملاحظات أو معوقات بما يسهم فى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، وإستعادة الوجه الحضارى للمحافظة. 

 https://www.elbalad.news/7029027

شارك المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، فى فعاليات مؤتمر " الشراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل سياحة مستدامة وشاملة فى صعيد مصر "، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص وشركاء التنمية لتحقيق التنمية الإقتصادية والإجتماعية المستدامة .

ويأتى ذلك فى ضوء جهود الدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتعزيز مسارات التنمية المستدامة، وتنفيذ رؤية مصر 2030 .

https://www.elbalad.news/7029022

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 الدور الأول برقم الجلوس

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 الدور الأول برقم الجلوس .. اضغط هنا

الثعابين

ما سر انتشار الثعابين الآن؟ الزراعة تجيب لأول مرة | خاص

غزو بق الفراش للمنازل.. علامات وجوده وأفضل طرق التخلص منه فورًا

غزو بق الفراش للمنازل .. علامات وجوده وأفضل طرق التخلص منه فورًا

ظاهرة الثعابين

بعد تزايد ظهور الكوبرا .. بيطرية تكشف الأسباب الحقيقية وتحذر من الإخلال بالتوازن البيئي

انتشار الثعابين

معلومات صادمة.. صائد أفاعي يحسم الجدل: هذه العلامة تؤكد وجود ثعبان داخل منزلك في الصيف

الثعابين والعقارب

أقوى من الأفاعي.. روشتة نبوية لـ التحصين من الثعابين والعقارب

الدواجن

احذر هذا النوع من الدواجن مضر بصحة المواطنين.. تفاصيل عاجلة

الأهلي

الأهلي يقطع شوطا جديدا في مفاوضاته لضم هذا اللاعب

ترشيحاتنا

مباراة مصر

بث مباشر.. تردد قناة بين سبورت المفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وأستراليا في كأس العالم

تمساح شبرامنت

تفاصيل ليلة الرعب في الجيزة.. حقيقة تمساح شبرامنت الذي هز منصات التواصل الاجتماعي

أسعار السجائر

الـ LM بكام؟.. أسعار السجائر الشعبي والمستوردة اليوم الخميس 2 يوليو 2026 في مصر

بالصور

9 سنوات على ملحمة البرث.. ذكرى بطولات منسي وشهداء الكتيبة 103 صاعقة

شهداء الكتيبة 103 صاعقة
شهداء الكتيبة 103 صاعقة
شهداء الكتيبة 103 صاعقة

لعشاق الفخامة.. أسعار جيب ليبيرتى المستعملة في مصر

جيب ليبيرتى ‏
جيب ليبيرتى ‏
جيب ليبيرتى ‏

براءات جديدة من فيراري تلمح إلى نسخ أكثر قوة من F80 و12 سيليندري

فيراري F80
فيراري F80
فيراري F80

لا تضعي الثوم بهذه الطريقة في الطشة.. الطهاة يحذرون

لا تضعي الثوم بهذه الطريقة في الطشة.. الطهاة يحذرون
لا تضعي الثوم بهذه الطريقة في الطشة.. الطهاة يحذرون
لا تضعي الثوم بهذه الطريقة في الطشة.. الطهاة يحذرون

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مقالي المائة... كلمة لا تموت ورسالة لا تنتهي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صقر وكناريا.. قميص "النكتة" على جسد "الأكشن"

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: قمة أنقرة.. اختبار للناتو لتقرير المصير

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: معركة الذهب في الصحراء الشرقية.. بين سيادة القانون وحفظ قوت الأمة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يعيد "الأوكتاجون" صياغة معادلة الأمن القومي لمصر والشرق الأوسط؟

المزيد