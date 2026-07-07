أخبار أسوان.. فرحة لطلاب الثانوية الأزهرية.. ومتابعة لمنظومة النظافة ورفع مستوى الأداء المؤسسي

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الأثنين الموافق: 6 /7 /2026 أحداث متنوعة.

فقد سادت حالة من الفرحة والارتياح بين طلاب القسم العلمي "علوم" بالشهادة الثانوية الأزهرية بمحافظة أسوان، عقب انتهائهم من أداء امتحان مادة التوحيد، مؤكدين أن أسئلة الامتحان جاءت في مستوى الطالب المتوسط، وراعت الفروق الفردية بين الطلاب، كما اتسمت بالوضوح وخلوها من التعقيدات أو الجزئيات غير المباشرة.

https://www.elbalad.news/7028728

من أجل تنفيذ توجيهات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان للإرتقاء بمنظومة العمل داخل الوحدات المحلية ، وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسى بما ينعكس على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين .

تواصل المحافظة سلسلة الإجتماعات التنظيمية لتنفيذ منظومة المتابعة الميدانية الدورية للمسئولين ، مع توفير كافة أوجه الدعم اللازمة لضمان تحقيق المستهدفات ورفع معدلات الإنجاز بمختلف القطاعات .

https://www.elbalad.news/7029033

جهود متنوعة

أجرى أسامة رزق نائب محافظ أسوان جولة ميدانية موسعة لمتابعة انتظام أعمال النظافة ، والوقوف على جاهزية المعدات والسيارات ، ومراجعة منظومة جمع ونقل المخلفات وذلك لضمان إستمرارية العمل بكفاءة وتحقيق أعلى معدلات الأداء .

ويأتى ذلك في ضوء تنفيذ مستهدفات رؤية أسوان 2040 ، وبناءاً على تعليمات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بمواصلة المتابعة اليومية لمنظومة النظافة العامة ، ورفع كفاءة الأداء الميدانى ، والتعامل الفوري مع أي ملاحظات أو معوقات بما يسهم فى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، وإستعادة الوجه الحضارى للمحافظة.

https://www.elbalad.news/7029027

شارك المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، فى فعاليات مؤتمر " الشراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل سياحة مستدامة وشاملة فى صعيد مصر "، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص وشركاء التنمية لتحقيق التنمية الإقتصادية والإجتماعية المستدامة .

ويأتى ذلك فى ضوء جهود الدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتعزيز مسارات التنمية المستدامة، وتنفيذ رؤية مصر 2030 .

https://www.elbalad.news/7029022