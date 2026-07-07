محافظ البحر الأحمر يستقبل برلمان الطلائع والشباب: أنتم شركاء في صناعة المستقبل

استقبل الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، وفدًا من أعضاء برلمان الطلائع وبرلمان الشباب بالمحافظة، الذين قدموا التهنئة بمناسبة الذكرى السنوية لثورة 30 يونيو.

وأكد أن الشباب يمثلون الركيزة الأساسية لبناء الجمهورية الجديدة وشريكًا رئيسيًا في مسيرة التنمية وصناعة المستقبل.

حضر اللقاء المهندس حسن موافي، السكرتير العام لمحافظة البحر الأحمر، والأستاذ هيثم فارس، مدير مكتب المحافظ، والأستاذ فراج عبد المقصود، مدير مديرية الشباب والرياضة، والأستاذة شيرين صفوت، وكيل المديرية لشؤون الشباب، والأستاذ مصطفى السيد، مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني.

وفي مستهل اللقاء، رحب المحافظ بأعضاء برلمان الطلائع والشباب، معربًا عن سعادته بلقائهم، ومؤكدًا أن الدولة المصرية تضع الشباب في صدارة أولوياتها، باعتبارهم القوة الحقيقية القادرة على مواصلة مسيرة البناء والتنمية، وأن الاستثمار في إعدادهم وتأهيلهم يمثل استثمارًا في مستقبل الوطن.

وتحدث الدكتور وليد البرقي عن الأهمية الوطنية لثورة 30 يونيو، مؤكدًا أنها شكلت محطة فارقة في تاريخ الدولة المصرية، ورسخت قيم الحفاظ على مؤسسات الدولة وتعزيز الانتماء الوطني، داعيًا الشباب إلى مواصلة تطوير قدراتهم، والتمسك بقيم الولاء والانتماء، والمشاركة الفاعلة في خدمة المجتمع.

وأكد المحافظ أن برلمان الطلائع والشباب يمثل مدرسة وطنية حقيقية لإعداد قيادات المستقبل، مشيرًا إلى أن أبواب المحافظة مفتوحة دائمًا أمام أفكار الشباب ومبادراتهم، والاستماع إلى مقترحاتهم التي تسهم في دعم خطط التنمية بمحافظة البحر الأحمر.

وخلال اللقاء، أعرب رئيس برلمان الشباب بالمحافظة عن تقدير أعضاء البرلمان لهذا اللقاء، وطلب تنظيم جلسة موسعة مع المحافظ لمناقشة عدد من القضايا والمقترحات التي تمثل أولويات الشباب بالمحافظة.

ورحب الدكتور وليد البرقي بالمقترح، معلنًا تنظيم جلسة برلمانية موسعة خلال الفترة المقبلة، لمناقشة طلبات الإحاطة والمقترحات المقدمة من أعضاء برلماني الطلائع والشباب، في إطار ترسيخ ثقافة الحوار وتعزيز المشاركة المجتمعية للشباب في صنع القرار.

وفي ختام اللقاء، أكد محافظ البحر الأحمر أن ما لمسه من وعي وحماس وروح وطنية لدى أعضاء البرلمان يعكس قدرة شباب المحافظة على تحمل المسؤولية والمساهمة في بناء مستقبل أفضل، مشددًا على استمرار دعم المحافظة لجميع المبادرات والبرامج التي تستهدف تمكين الشباب وإعدادهم لقيادة المستقبل.

واختتم اللقاء بالتقاط صورة تذكارية جمعت المحافظ وأعضاء برلمان الطلائع والشباب، في أجواء عكست اهتمام القيادة التنفيذية بالمحافظة بتعزيز التواصل مع الشباب ودعم مشاركتهم في مسيرة التنمية.