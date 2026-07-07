قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
من بوابة مصر.. الأرجنتين على موعد مع إنجاز تاريخي في كأس العالم
المفتي: مصر ستظل أرضًا خصبة للحوار وجسرًا للتفاهم وصوت العقل في زمن الضجيج
بين أمجاد الأرجنتين وطموحات المصريين.. فيفا يكشف كواليس القمة المرتقبة
أزمة غير مسبوقة داخل جيش الاحتلال.. لماذا تستعد تل أبيب لتسريح 10 آلاف جندي؟
من بينهم طائرة 30 يونيو.. الرئيس السيسي يشهد استعراض إمكانيات الدولة لمجابهة الأزمات والكوارث
جوعها وحبسها حتى الموت..إحالة المتهم بإنهاء حياة ابنته لجنايات قنا
مدبولي: العاصمة الجديدة قادرة على مواكبة كل مستجدات العلم والتكنولوجيا الحديثة
مدبولي: لولا رؤية الرئيس السيسي لما تحققت الأحلام
ألغوا هذا.. صحف بلجيكا تسخر من ترامب بعد رباعية أمريكا
أزمة مبابي وسيليستى نائبة مجلس الشيوخ بباراجواي .. الرئيس الفرنسي يدعم نجم منتخبه وحكومة باراجواي تتحرك
19 ألف وحدة سكنية جديدة بالشراكة مع القطاع الخاص.. توجيه جديد من وزيرة الإسكان
رئيس الوزراء: الدول القوية تُقاس بقدرتها على التعامل السريع مع الأزمات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أحمد رستم: موازنة البرامج والأداء من أهم أدوات تطوير منظومة التخطيط وإدارة المالية العامة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
آية الجارحي

 ترأس الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعاً موسعاً بحضور مسؤولي الوزارتين لمتابعة مستجدات التطبيق ومناقشة عدد من الجوانب الفنية والتنفيذية.

يأتي ذلك في إطار التنسيق المستمر بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية لتطبيق "موازنة البرامج والأداء" بهدف رفع كفاءة منظومة التخطيط وتحسين إدارة الاستثمارات الحكومية والمالية العامة،
حضر الاجتماع ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور محمد حسن عبد المجيد، مستشار نائب رئيس الوزراء لشؤون برامج الموازنة والأداء، وعلي السيسي، مساعد وزير المالية لشؤون الموازنة العامة، ومحمد السبكي، مستشار وزير المالية والمشرف على وحدة موازنة البرامج والأداء بوزارة المالية، ووليد عبد الله، رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية، والدكتور جميل حلمي، مساعد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية لشؤون متابعة الخطة، والدكتور كمال نصر مساعد الوزير والمشرف على قطاع مكتب وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية .

وأكد الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط أن موازنة البرامج والأداء تعد إحدى أهم أدوات تطوير منظومة التخطيط وإدارة المالية العامة؛ حيث تعتمد على ربط الموارد المالية بالبرامج والأهداف التنموية عبر مؤشرات أداء قابلة للقياس، بما يضمن توجيه الإنفاق العام نحو تحقيق نتائج فعلية تعكس أولويات الدولة. 

وشدد د. أحمد رستم على الحرص التام على ترسيخ هذه المنهجية باعتبارها ركيزة أساسية للتخطيط الإستراتيجي، بما يعزز التكامل بين إعداد خطط التنمية والموازنة العامة، ويرفع كفاءة تخصيص الموارد ومتابعة تنفيذ المشروعات الحكومية.

وأوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن هذه المنظومة تسهم بفاعلية في تعزيز كفاءة وشفافية الإنفاق الحكومي، من خلال الاعتماد على مؤشرات واضحة لقياس المخرجات والنتائج والأثر التنموي، بما يدعم اتخاذ القرارات القائمة على الأدلة، ويضمن التقييم المستمر للأداء الحكومي.
وأشار  إلى أن هذه المنهجية تأتي اتساقاً مع قانون التخطيط العام للدولة وقانون المالية العامة الموحد، وتُعد جزءاً من جهود الدولة لتطبيق منظومة متابعة حديثة ترتبط بمستهدفات التنمية المستدامة، مع التركيز على بناء قدرات الكوادر الحكومية المعنية بالتطبيق في مختلف الجهات.

وأضاف أن التوسع في تطبيق موازنة البرامج والأداء يمثل توجهاً إستراتيجياً للانتقال من مجرد التركيز على "بنود الإنفاق" إلى التركيز على قياس النتائج والأثر التنموي المتحقق الذي يلمسه المواطن. 

وأكد أن هذا النهج يرسخ مبادئ الشفافية والمساءلة، ويضمن تحقيق أعلى عائد تنموي من الإنفاق العام، التزاماً بمستهدفات "رؤية مصر 2030".

من جانبه، قدم ياسر صبحي، نائب وزير المالية، عرضاً موجزاً حول الموقف الحالي لتطبيق موازنة البرامج والأداء وما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، مؤكداً أهمية استمرار التنسيق والتكامل بين وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية لضمان توحيد المفاهيم والمنهجية عند مخاطبة مختلف الجهات الحكومية.
وأوضح صبحي أن الجانبين توصلا إلى توافق تام بشأن هيكل البرامج الرئيسية والفرعية، مبيناً أن المناقشات الحالية تتركز على استكمال مراجعة المشروعات والأنشطة المرتبطة بهذه البرامج، بما يدعم دقة التصنيف المالي ويرسخ الربط المباشر بين البرامج والمخرجات التنموية المستهدفة.

التخطيط التنمية الاقتصادية موازنة البرامج والأداء المشروعات الحكومية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صلاح في مواجهة ميسي

القنوات الناقلة لمباراة مصر والأرجنتين في كأس العالم 2026

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 بالاسم ورقم الجلوس .. اضغط هنا

أسعار الطماطم

بعد صدمة الأسعار.. الزراعة تكشف أسباب ارتفاع الطماطم وموعد الاستقرار

مباراة مصر والأرجنتين

شاهد مجاناً.. القنوات الناقلة لمباراة مصر والأرجنتين

خلال العثور علي ثعبان بميدان شامبليون

فرد امن شركات مسكه .. تفاصيل العثور على ثعبان في ميدان شامبليون بالإسماعيلية

الدواجن

نزلت تاني.. أسعار الدواجن تغازل المواطنين اليوم الثلاثاء بتراجع جديد

العثور علي ثعبان بميدان شامبليون

حالة من الذعر.. ثعبان يرعب المواطنين في ميدان شامبليون وسط الإسماعيلية

امين عمر

هل يدير أمين عمر مباراة جديدة في المونديال؟.. إعلامي يفجر مفاجأة

ترشيحاتنا

مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث

«مؤسسة زاهي حواس» تكشف أسرار الحضارات الغارقة في محاضرة بقصر الأمير طاز

"معلومات الوزراء" يستعرض كيفية تحول الأنظمة الغذائية إلى منظومة اقتصادية ضخمة ورافعة للتنمية المستدامة

"معلومات الوزراء" يستعرض كيفية تحول الأنظمة الغذائية إلى منظومة اقتصادية ضخمة ورافعة للتنمية المستدامة

خلال الجولة

رئيس المصرية لنقل الكهرباء تتفقد مشروع التحكم الإقليمي الجديد بطلخا

بالصور

5 أخطاء عند تخزين الطماطم تقلل عمرها وتفسد مذاقها

طماطم
طماطم
طماطم

2031 حصانًا وناقل يدوي.. هينيسي تكشف أحد أقوى الوحوش في العالم

مواصفات هينيسي Venom F5-M
مواصفات هينيسي Venom F5-M
مواصفات هينيسي Venom F5-M

لا ترمي بقايا الدجاج بعد اليوم.. 7 وصفات شهية توفر المال وتمنع هدر الطعام

لا ترمي بقايا الدجاج بعد اليوم.. 7 وصفات شهية توفر المال وتمنع هدر الطعام
لا ترمي بقايا الدجاج بعد اليوم.. 7 وصفات شهية توفر المال وتمنع هدر الطعام
لا ترمي بقايا الدجاج بعد اليوم.. 7 وصفات شهية توفر المال وتمنع هدر الطعام

مرسيدس تعلن الحرب على BMW بسيارة C الكهربائية الجديدة

مواصفات Mercedes C-Class EV
مواصفات Mercedes C-Class EV
مواصفات Mercedes C-Class EV

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مقالي المائة... كلمة لا تموت ورسالة لا تنتهي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صقر وكناريا.. قميص "النكتة" على جسد "الأكشن"

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: قمة أنقرة.. اختبار للناتو لتقرير المصير

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: معركة الذهب في الصحراء الشرقية.. بين سيادة القانون وحفظ قوت الأمة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يعيد "الأوكتاجون" صياغة معادلة الأمن القومي لمصر والشرق الأوسط؟

المزيد