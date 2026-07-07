مشاهد من موقع انفجاري العاصمة السورية دمشق

أعلن مصدر أمني سوري وقوع انفجار عبوتين ناسفتين بدائيتي الصنع في العاصمة السورية دمشق، مؤكدًا أن قوى الأمن الداخلي بدأت عمليات بحث وتحقيق مكثفة لكشف المتورطين في الحادث.

وأوضح المصدر أن الأجهزة الأمنية تواصل تمشيط المنطقة واتخاذ الإجراءات اللازمة للوقوف على ملابسات الانفجار وتحديد المسؤولين عنه.

وفي السياق ذاته، أكد قصر الإليزيه أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لم يسمع أي انفجارات أثناء توجهه للقاء الرئيس السوري، وذلك بالتزامن مع تداول أنباء عن وقوع الانفجار في دمشق.

وتتابع الجهات المختصة تطورات الموقف، وسط ترقب لصدور بيانات رسمية إضافية بشأن تفاصيل الحادث ونتائج التحقيقات.