بنك إنجلترا يحذر من احتمال وقوع مخاطر مالية متعددة في وقت واحد

قال محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، إن البنك أعرب اليوم /الثلاثاء/ عن قلقه من إمكانية حدوث العديد من المخاطر التي تواجه البنوك والشركات المالية في نفس الوقت.
وحدد بيلي الصراع في الشرق الأوسط، وعائدات السندات السيادية المتقلبة، وارتفاع أسعار الفائدة في السوق، وأسواق الائتمان المحفوفة بالمخاطر باعتبارها تهديدات رئيسية. وجاءت تعليقاته بعد أن أصدر البنك المركزي تقريره نصف السنوي عن الاستقرار المالي، والذي تضمن تحذيرات بشأن مخاطر الذكاء الاصطناعي.
ونقلت منصة "إنفستينج" عن بيلي في تصريحاته للصحفيين: "منذ تقريرنا المالي الأخير، أصبحت بعض نقاط الضعف هذه أكثر وضوحا، وعلى الأخص بسبب الزيادة الكبيرة في استخدام الرافعة المالية في أسواق الأسهم".
وقال المحافظ إن تقييمات الأسهم الممتدة تمتد إلى ما هو أبعد من التفاؤل بشأن الذكاء الاصطناعي. وأضاف أن خطر حدوث تصحيح حاد في أسواق الأسهم لا يزال مرتفعا.
وأضاف بيلي أيضًا أنه من الضروري أن تتبع الشركات التوجيهات الرسمية في المملكة المتحدة لتعزيز المرونة السيبرانية ردًا على تهديدات الذكاء الاصطناعي.