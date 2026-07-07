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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 7-7-2026

سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء
سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء
علياء فوزى

هبط سعر الدينار الكويتي في مصر، ليستمر دون الـ 160 جنيها بيعا وشراءا في أغلب البنوك. 

وخلال السطور التالية نستعرض سعر الدينار الكويتي، أغلي العملات العربية أمام الجنيه المصري خلال ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 7 يوليو 2026، وفقًا لآخر تحديثات البنوك العاملة في السوق المحلية.

أسعار الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء7-7-2026

تراجع سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك الشركة المصرفية الدولية اليوم الثلاثاء 7 يوليو 2026 لنحو:

159.19جنيه للشراء.

159.57 جنيه للبيع.

انخفض سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في إتش إس بي سى HSBC ليوم الثلاثاء 7 يوليو 2026 لنحو:

158.61 جنيه للشراء.

158.88 جنيه للبيع.

ارتفع سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك كريدي أجريكول اليوم الثلاثاء 7 يوليو 2026 لنحو:

156.94 جنيه للشراء.

158.78 جنيه للبيع.

ارتفع سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك بيت التمويل الكويتي  اليوم الثلاثاء 7 يوليو 2026  ليصل إلي:

156.51 جنيه للشراء.

158.50 جنيه للبيع.

تراجع سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك العربي الأفريقي  اليوم الثلاثاء 7 يوليو 2026 ليسجل:

156.17 جنيه للشراء.

159.94 جنيه للبيع.

انخفض سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في قناة السويس اليوم الثلاثاء 7 يوليو 2026 لنحو:

155.94 جنيه للشراء.

158.85 جنيه للبيع.

هبط سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك التجاري الدولي CIB  اليوم الثلاثاء 7 يوليو 2026 لنحو:

155.84 جنيه للشراء.

158.67 جنيه للبيع.

وصل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك الأهلي الكويتي  اليوم الثلاثاء 7 يوليو 2026 لنحو:

155.25 جنيه للشراء.

159.65 جنيه للبيع

وتراجع سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر  اليوم الثلاثاء 7 يوليو 2026 نحو:

154.67 جنيه للشراء.

158.68 جنيه للبيع.

انخفض سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري  اليوم الثلاثاء 7 يوليو 2026 لنحو:

153.99 جنيه للشراء.

158.87 جنيه للبيع.

تراجع سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك الكويت الوطني اليوم الثلاثاء 7 يوليو 2026  ليصل إلي:

153.84 جنيه للشراء.

160.44 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي

هبط سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية اليوم الثلاثاء 7 يوليو 2026 لنحو:

153.53 جنيه للشراء.

159.39 جنيه للبيع.

هبط سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك المصرف المتحد اليوم الثلاثاء 7 يوليو 2026 لنحو:

147.73 جنيه للشراء.

160.16 جنيه للبيع.

استقر سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي اليوم الثلاثاء 7 يوليو 2026 عند:

158.44جنيه للشراء.

158.94 جنيه للبيع.

متوسط سعر الدينار الكويتي في البنوك اليوم 

149.99 جنيه

أعلي سعر لشراء الدينار الكويتي في  البنوك اليوم 

159.19 جنيه 

سعر الدينار الكويتي بيت التمويل الكويتي قناة السويس بنك الأهلي الكويتي بنك مصر

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