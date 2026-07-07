بعد خروج المنتخب| طلب عاجل من أحمد موسى على الهواء

علق الإعلامي أحمد موسى، على خروج منتخب مصر من بطولة كأس العالم 2026، في دور الـ 16 أمام منتخب الارجنتين، بنتيجة هدفين لثلاث اهداف.

وقال أحمد موسى، مقدم برنامج علي مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، إن :"عندنا منتخب رجالة ليهم كل الشكر والاحترام على الأداء الرائع.. عندنا منتخب عالمي مش افريقي ولا عربي.. الماتش كان في ادينا بس الحكم كان ضد مصر.. وظلمتا تحكيما والحكم ساعد الارجنتين".

وتابع الإعلامي أحمد موسى، أن "منتخب مصر حقق المنتخب يستحق استقبال رسمي وشعبي والتكريم.. ولازم يخرج الملايين في الشوارع لاستقبال الابطال.. وعندنا منتخب ابطال ورجالة في كأس العالم".





