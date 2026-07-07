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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خبير عسكري: تدريبات المحاكاة تعزز جاهزية مؤسسات الدولة للتعامل مع الأزمات

تدريبات عسكرية
تدريبات عسكرية
محمود محسن
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

أكد اللواء أركان حرب الدكتور إبراهيم عثمان، نائب أمين مجلس الدفاع الوطني السابق والخبير العسكري، أن تدريبات المحاكاة التي وجّه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي تستهدف رفع مستوى جاهزية مؤسسات الدولة للتعامل مع مختلف الأزمات، من خلال تحديد الأدوار والمسؤوليات بدقة لكل جهة، بما يشمل الوزارات والأجهزة التنفيذية، وصولًا إلى المدارس والكنائس والمصانع.

وقال إبراهيم عثمان، خلال لقاء له لبرنامج “الحياة اليوم”، عبر فضائية “الحياة”، أن  تدريبات المحاكاة تُعد من أكثر البرامج التدريبية تطورًا، نظرًا لاعتمادها على مشاركة واسعة تضم المحافظات والوزارات والهيئات المختلفة، بما يسهم في تعزيز التنسيق وسرعة الاستجابة خلال المواقف الطارئة.

رفع كفاءة مؤسسات الدولة

وتابع  أن الأكاديمية العسكرية المصرية توسعت في دورها لتصبح مركزًا لإعداد وتأهيل القيادات المدنية إلى جانب القيادات العسكرية، حيث تقدم برامج تدريبية لفئات متعددة، من بينها الدبلوماسيون والمعلمون وغيرهم، بهدف رفع كفاءة مؤسسات الدولة في التعامل مع الكوارث الطبيعية والأزمات الطارئة بكفاءة وفاعلية.

إبراهيم عثمان مجلس الدفاع الوطني الرئيس عبد الفتاح السيسي الأزمات

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