وزير الري: تنفيذ 1650 مشروعًا للحماية من السيول.. وتحديث خريطة المناطق الأكثر عرضة للمخاطر

أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن الوزارة انتهت من تنفيذ 1650 مشروعًا للحماية من أخطار السيول في محافظات شمال سيناء، وجنوب سيناء، والبحر الأحمر، إلى جانب عدد من محافظات الصعيد ومرسى مطروح، في إطار جهود الدولة للحد من مخاطر السيول وتعظيم الاستفادة من مياهها.

وقال هاني سويلم، خلال مؤتمر استعراض إمكانيات الدولة في مجابهة الأزمات والكوارث بالعاصمة الجديدة، بحضور الرئيس السيسي، أن التعامل مع مياه السيول يتم وفقًا لطبيعة كل منطقة، حيث يتم توجيهها إلى البحر في بعض الحالات، أو الاستفادة منها في شحن الخزان الجوفي، فضلًا عن استخدامها لتلبية احتياجات المجتمعات البدوية من مياه الشرب ودعم الأنشطة الزراعية.

تحديثها بشكل دوري

وتابع وزير الري، أن الوضع أصبح أفضل خلال الفترة الحالية بفضل مشروعات الحماية التي تم تنفيذها، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على إعداد خريطة شاملة للمناطق الأكثر عرضة لمخاطر السيول على مستوى الجمهورية، مع تحديثها بشكل دوري بما يتوافق مع المستجدات والبيانات الحديثة، بما يسهم في تعزيز كفاءة إدارة مخاطر السيول وحماية الأرواح والممتلكات.