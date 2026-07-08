رابطة العالم الإسلامي تدين استهداف إيران لناقلة سعودية وأخرى قطرية خلال عبورهما مضيق هرمز

أدانت رابطة العالم الإسلامي، باستنكار شديد، استهداف إيران الناقلة السعودية "وديان" خلال عبورها مضيق هرمز واستهداف الناقلة القطرية "الركيات".

وجدد الأمين العام للرابطة، رئيس هيئة علماء المسلمين، الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، في بيان اليوم الأربعاء، التنديد بالاعتداءات الإيرانية المتكررة التى تنتهك القيم الدينية والقوانين والأعراف الدولية والإنسانية وتقوض جهود استعادة الأمن والاستقرار فى المنطقة"..

وشدد العيسى على التضامن الكامل مع المملكة وقطر في كل ما تتخذانه من إجراءات تحفظ أمنهما وسفنهما ومصالحهما الوطنية، مطالبا إيران بالوقف الفوري لكل ما من شأنه تهديد أمن المنطقة وسلامة الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة.